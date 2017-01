Ronaldo: "Em 99% das noites deito-me feliz"

Jogador português deu entrevista a um canal egípcio no qual falou da família, de dinheiro e de futebol

Cristiano Ronaldo é um dos jogadoers que mais dinheiro ganha em todo o mundo, dentro e fora dos relvados. Mas o jogador do Real Madrid confessa que o dinheiro "não é o mais importante, para mim. Claro que é importante para o que formos fazer depois do futebol. Tento ser o melhor possível no meu trabalho, mas ser o mais valioso ou o melhor pago não é o que me motiva. Quero é jogar futebol, ser o melhor. Amo o meu trabalho", sublinhou em declarações ao canal "On E", do Egipto.

O português mostrou-se satisfeito com os recentes contratos que celebrou, quer com o Real Madrid, quer com a Nike e que servem como motivação para se manter ao mais alto nível. "Quero continuar a trabalhar no duro, fazer o que gosto. Em 99% das noites deito-me feliz. Durmo bem. Durmo sempre bem", revelou.