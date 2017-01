Reações ao prémio de CR: quando os três grandes estão de acordo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi mais comedido do que habitual em virtude do luto nacional que se vive pela morte de Mário Soares. De todos os lados chegam reações ao prémio de melhor de 2016 recebido por Cristiano Ronaldo, finalmente um tema onde até Sporting, Benfica e FC Porto estão de acordo.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, em mensagem deixada na página da Presidência:

"O Presidente da República saúda Cristiano Ronaldo pela eleição como melhor jogador do ano 2016, esta tarde, em Zurique, na Gala da FIFA", lê-se na mensagem na página da 'Internet' da Presidência da República.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, em comunicado:

"Quero, em nome do Governo Regional da Madeira, expressar os mais sinceros parabéns ao madeirense Cristiano Ronaldo pela conquista de tão importante título, e manifestar ao Melhor Jogador do Mundo, neste momento particularmente emblemático, o desejo de que muitos outros êxitos se sucedam, para satisfação de todos nós madeirenses e portosantenses que acompanhamos, com orgulho, tão brilhante carreira."

Ireneu Barreto, representante da República para a Região Autónoma da Madeira, em comunicado:

"Como representante da República e madeirense desejo felicitar Cristiano Ronaldo por ser considerado o melhor jogador do mundo. Este troféu vem culminar, mais uma vez, uma carreira extraordinária, construída com dedicação, resiliência e talento, características que afirmam o capitão da seleção nacional como uma referência para os mais novos e motivo de regozijo para os portugueses em geral e para os madeirenses em particular".

Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), em nota conjunta:

"Este reconhecimento é a coroa de glória de um ano que, do ponto de vista desportivo, levou o nome de Portugal mais alto do que nunca. Um, apenas um, desses momentos foi a conquista, pela seleção nacional de futebol, do título de campeã europeia. Portugal está orgulhoso e ergue-se perante as qualidades desportivas de um futebolista reconhecido, com inteira justiça, mundialmente. Para o título europeu foi absolutamente fundamental a garra, a determinação, a perseverança e a crença em Portugal de Cristiano Ronaldo. As suas qualidades são a pedra basilar do desporto como são os melhores exemplos para as novas gerações, em particular para as novas gerações de desportistas".

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, na sua página no Facebook:

"Parabéns Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo, formado pelo Sporting Clube de Portugal, acabou de vencer o Prémio FIFA para Melhor Jogador do Mundo. É o reconhecimento do trabalho desenvolvido na melhor Academia do Mundo, que já formou 2 melhores do mundo. O Internacional Português ganhou em 2016 o título de Campeão da Europa pela Seleção, a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes afirmando cada vez mais que é o melhor Jogador Português de todos os tempos. Com esta conquista, Cristiano Ronaldo, vence pela 4º vez o Prémio de Melhor Jogador do Mundo."

Benfica, em mensagem deixada no site oficial do clube:

"O Benfica felicita o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, pela conquista do Prémio FIFA de Melhor Jogador 2016. Esta é uma distinção que muito prestigia o futebol português e que resulta da votação de jogadores, de treinadores, de jornalistas e de adeptos pelo trabalho desenvolvido e pelas conquistas de 2016. É um justo e merecido reconhecimento do trabalho e da determinação de Cristiano Ronaldo, que projeta Portugal no Mundo e nos exorta a prosseguir o esforço de valorização do futebol português, no território nacional e no exterior. Uma vez mais, o trabalho, a determinação em campo e o foco no que verdadeiramente importa na afirmação das nossas capacidades desportivas, nos nossos clubes e no nosso país são reconhecidos internacionalmente. Distinção que enche de orgulho todos os portugueses! Cristiano Ronaldo está de parabéns. Como está de parabéns o Selecionador Nacional Fernando Santos pela nomeação para um prémio tendo como referência a excelência do trabalho realizado em 2016."

FC Porto, na conta oficial de Twitter

"Parabéns Cristiano. Vencedor do prémio FIFA para melhor jogador do ano."

Nacional da Madeira, em comunicado:

"O CD Nacional felicita o seu antigo atleta Cristiano Ronaldo por ter sido distinguido pela quarta vez como melhor jogador do Mundo para a FIFA. Um prémio totalmente merecido e que reflete o enorme potencial e profissionalismo de um jogador único na história da modalidade. Muitos parabéns, Cristiano, por mais esta grande conquista."

Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, em comunicado:

"Como Sportinguista é com muito orgulho que vejo a distinção dada pela FIFA a Cristiano Ronaldo como o melhor futebolista do mundo em 2016. Esta distinção, que acontece pela quarta vez, e a somar a tantos outros prémios, vem reforçar ainda mais a minha convicção sobre a importância da Formação do nosso clube que será uma aposta clara da minha candidatura. Ronaldo cresceu numa casa que eu bem conheço, onde todos aprendemos os valores que são a base do Sporting. Parabéns a Cristiano Ronaldo e a todos os Sportinguistas. Uma nota ainda de apreço a Fernando Santos, o nosso selecionador nacional, que apesar de não ter sido distinguido pela FIFA, ganhou o admiração de todo um país."