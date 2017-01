Luis Enrique sobre Ronaldo: "Privo-me de ver alguns espetáculos"

Treinador do Barcelona comentou o prémio The Best, atribuído a Cristiano Ronaldo

Luis Enrique parece ter deixado um "recado" a Cristiano Ronaldo, que conquistou na segunda-feira o prémio The Best atribuído pela FIFA. No seu discurso, o português referiu que o prémio The Best foi para o melhor jogador, "que sou eu", palavras que não parecem ter caído bem ao treinador do Barcelona.

"Tenho muita sorte, já não vejo televisão há uma semana. Privo-me de ver alguns espetáculos que me vão contando", atirou, entre sorrisos, em conferência de Imprensa de antevisão do jogo da Taça do Rei.