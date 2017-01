Cristiano Ronaldo: "É quase impossível bater 2016, mas vou trabalhar"

Após ter sido eleito pela FIFA o melhor do mundo e já depois de terminar a Gala FIFA, Cristiano Ronaldo voltou a falar, desta vez à RTP, considerando ser difícil bater 2016, mas deixando, ao seu estilo, esse desafio em cima da mesa, inclusive não excluindo a possibilidade de vir a ser campeão do mundo.

[Significado do prémio] Este prémio significa muito, como disse antes, foi um ano de sonho e completá-lo com troféu The Best é especial,é 4ª vez [que é considerado o melhor do mundo] e, ao mesmo tempo, é a primeira vez [FIFA estreou este formato The Best], ainda não tinha um prémio parecido com este.

[Fazer melhor na próxima época] Acho que vai ser difícil bater 2016, ainda que no futebol tudo é possível. No meu ver, depois de ganhar a Champions, o Europeu, o Mundial de Clubes, a Bola de Ouro, o Melhor da UEFA e o The Best. é quase impossível, mas vou trabalhar com o intuito de ganhar pelo menos o mesmo ou mais.

[É uma bandeira de Portugal] Tenho consciência, representar o meu país da melhor maneira, neste caso no futebol, saber que as pessoas gostam de mim, me apoiam, sou conhecido a nível mundial, sentir o apoio dos fãs é uma alegria imensa"

[Falta ser campeão do mundo] "Agora é desfrutar, é passo a passo, há ainda muita pedra para partir, ainda não nos qualificámos, vamos ver, vamos ver"