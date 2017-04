"Todos lavam as mãos no insucesso"

Esta época, Manuel Machado viveu uma situação pouco usual ao tornar-se no primeiro técnico a ser despedido duas vezes, do Nacional e do Arouca.

Esta foi uma época atípica na mudança de treinadores. Como se justifica?

O problema prende-se com questões mais de fundo. O quadro das estruturas que gerem o futebol tem estado em grande alteração, com a criação das SAD e estruturas mais profissionalizadas. Há mais profissionalismo e mais necessidade de rentabilização do investimento que se faz e uma exigência maior sobre aqueles que intervêm. O técnico, tradicionalmente, já era o alvo a abater sempre que as coisas não corriam bem. Esperemos não estar perante um abrasileiramento da gestão dos treinadores, que duram uma média de três meses. Esperemos que não se repitam as circunstâncias desta época, que é uma coisa atroz. Houve clubes que alteraram duas vezes o seu comando técnico e os resultados não se alteram. A questão da construção do grupo de trabalho para as épocas é nuclear para o sucesso ou insucesso da época e há muita gente a intervir. Intervêm as administrações e a parte económica e financeira estão presentes. Não correndo bem toda a gente lava as mãos e há sempre um único responsável a pagar pela falta de sucesso. Há exemplos de grupos de trabalho que voltam a ter insucesso com um segundo e um terceiro treinador O problema não está no treinador, tem a ver com a construção do grupo.

Foi o primeiro treinador na época a sair duas vezes de um clube.

São situações completamente diferentes, mas Nacional e Arouca merecem-me respeito. No caso do Nacional, tenho muitos amigos e pessoas com as quais mantenho as melhores relações amistosas e com o emblema também.

O que correu mal?

No Nacional, a construção de um plantel que não foi aquela que defendi. Propus a contratação de quatro jogadores e a renovação de cinco. Contrataram 17 jogadores e mais seis ou sete em janeiro. Isso criou uma alteração profunda no quadro de jogadores. Não me parece um grupo mau, mas faltou quem o cimentasse. Um mal nunca vem só, houve lesões e crise de resultados, entrou-se numa espiral negativa. Saiu o Manuel Machado e entrou o Jokanovic, depois o João de Deus e o problema está lá. O Arouca é um dossiê diferente. Começaram a trabalhar mais cedo, de forma muito intensa, com alguns treinos de duas horas e meia, a procurar a entrada na Liga Europa. Começou o campeonato em dificuldade, por força de um calendário complicado, soube dar resposta, mas chegado aos 27 pontos ia repetir o ciclo de dificuldade da primeira parte com um grande número de jogadores nucleares lesionados e desgastados. Nas cinco semanas em que estive em Arouca só houve um pecado: o jogo em casa com o Belenenses. Se não fosse isso era um decalque da primeira volta. Isto gerou desconforto na direção e sou o primeiro a deixar as pessoas confortáveis.

Como se gerem estas saídas sucessivas?

Não tenho muita experiência disso. Mas faz parte da profissão desde sempre. Qualquer técnico sabe que há muitos sorrisos e cachecóis ao pescoço na entrada, mas tem de estar preparado para ser o primeiro a ser sacrificado quando os resultados não forem os desejados. É inerente à profissão. Qualquer treinador tem de ter como ferramenta sua a capacidade de gerir estes momentos. Acontece a todos, até ao Mourinho e ao Ranieri.