Maioria vai à reunião do Conselho de Arbitragem, FC Porto ainda não decidiu

A larga maioria dos clubes profissionais vai estar presente esta quarta-feira, a partir das 14h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na reunião promovida pelo Conselho de Arbitragem (CA), na sequência dos acontecimentos da passada semana que provocaram uma onda de turbulência no futebol português, com reações duras dos clubes, particularmente do FC Porto e do Sporting, que se sentiram lesados nos jogos que disputaram na Taça da Liga com o Moreirense e com o V. Setúbal, respetivamente, e que ditaram o afastamento da final four da Taça da Liga.

As críticas foram duras, as ameaças muitas, a polícia "entrou em campo" garantindo maior proteção aos árbitros, e o CA entendeu por bem fazer esta reunião para a qual a Liga não foi convidada.

O JOGO sabe que a Liga, que até representa os clubes, não ficou sentada. Pedro Proença já se encontrou tanto com o CA como com a APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol), mas o resultado dessas conversas está, até agora, no segredo de quem as manteve.

É muito provável que seja o CA a falar no assunto, depois do encontro de amanhã que está a gerar alguma expectativa, embora o objetivo da reunião seja apenas o de sensibilizar os clubes para o momento, buscando uma maior proximidade e promovendo uma discussão aberta, no sentido de serenar ânimos.

O CA pretende ouvir os clubes, mas também quer ser ouvido, no fundo, é uma troca de impressões. Ao que O JOGO apurou, desta "reunião de trabalho" - assim lhe chama o CA na carta enviada aos clubes profissionais - não sairá qualquer medida; poderá, no máximo, chegar-se a um entendimento, mas há clubes que vão levar as suas propostas.

Numa ronda feita pela redação de O JOGO, apurou-se que da I Liga apenas o Marítimo não estará presente, por não concordar com este encontro, e o FC Porto ainda não decidiu sobre a sua comparência. O Sporting e o Benfica vão marcar presença, enquanto da II Liga é uma maioria considerável a responder afirmativamente ao convite do Conselho de Arbitragem.