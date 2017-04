"Será mais difícil a um treinador estar 400 e tal jogos na I Liga"

Numa I Liga mirabolante, rica em chicotadas, os currículos são redundâncias. Há treinadores fora de órbita há vários anos

A experiência e, nalguns casos, até os títulos conquistados deixaram de ser passadeiras vermelhas infalíveis para os treinadores no principal campeonato português. Atendendo a que já se verificaram 18 trocas e quatro até já orientaram duas equipas nesta temporada (Pepa, Jorge Simão, Manuel Machado e Petit), parece haver espaço para todos, mas a realidade é bem diferente. Há muita gente ilustre sem clube ou a trabalhar no estrangeiro há vários anos, sendo Jorge Jesus o único resistente entre os técnicos com mais de 500 jogos na I Liga. Custa a acreditar? Com mais de 400, Jaime Pacheco, 58 anos, não orienta uma equipa portuguesa desde 2009 (o último clube foi o Belenenses), enquanto Carlos Brito, 53 anos, teve um regresso fugaz em 2014/15, ao comando do Penafiel. Acima da fasquia dos 500, Vítor Manuel (64 anos), Manuel José (71 anos) e Manuel Cajuda (65 anos) foram vistos pela última vez em ação nas épocas de 2001/02 (Alverca), 2003/04 (Belenenses) e 2012/13 (Olhanense), respetivamente.

Por conhecer tão bem o futebol como a palma das mãos, Carlos Brito não se sente ultrapassado. "É a minha vida desde os 17 anos", argumenta, embora reconhecendo que "as coisas funcionam agora de outra forma". "Há uns anos, o grupo de treinadores da I Liga era mais pequeno: havia o Henrique Calisto, o Manuel José, o Manuel Cajuda e pouco mais. Agora há vários cursos de treinadores e, naturalmente, as pessoas estão mais aptas. Cada vez vai ser mais difícil a um treinador estar 400 e tal jogos na I Liga ou então manter-se muito tempo no mesmo clube, como aconteceu comigo no Rio Ave. A oferta de treinadores é muito grande. É um fenómeno transversal a todas as profissões", constata, justificando, com ironia, o afastamento dos grandes palcos. "Se calhar, as pessoas acham que eu sou produto da sorte. Tive mesmo muita sorte, porque foram 413 jogos na I Liga. E se sou formador de treinadores na AF Porto e na FPF, é porque as pessoas veem alguma competência em mim", assinala.

A visão de Carlos Brito é partilhada por Manuel José, embora num registo mais mordaz. "Antigamente só havia treinadores oriundos do terreno, ex-jogadores. Agora temos treinadores oriundos das universidades que começam a tirar cursos aos 18 anos. E nenhum jogador começa a tirar um curso de treinador com a mesma idade, só quando está perto do fim da carreira. Para se obter um curso de IV nível, que habilita os treinadores a orientar equipas da I Liga, são necessários oito anos, e isto sem chumbos. Implica um investimento de cerca de 15 mil euros. A oferta é imensa, a procura é curta e os salários são modestos. Quase não vale a pena ser treinador em 70 por cento dos clubes portugueses, porque há muita precariedade nesta profissão. Os treinadores mais velhos, os que já têm cabelo branco, chegam a ser odiados. Há um antagonismo muito grande entre os novos e os velhos, entre os licenciados e os que vêm do terreno. Alguns dos chamados académicos chegam a fazer dos outros analfabetos só para terem emprego. Só que os que vêm do terreno têm o saber da experiência, uma coisa que os outros jamais terão", sustenta.

A China tem sido o eldorado de alguns dos mais categorizados treinadores portugueses que não cabem cá. Cajuda e Pacheco são dois casos

O mercado tornou-se "agressivo" e Paulo Sérgio, de volta a Portugal após uma experiência infeliz no Dibba Al-Fujairah (Emirados Árabes Unidos), apercebeu-se de que "há muita gente a oferecer treinadores". "E isso reflete-se em vencimentos mais baixos e constantes mudanças de treinador. Nesta altura é fácil despedir", constata o ex-treinador de V. Guimarães e Sporting, garantindo que só não está a trabalhar já na I Liga porque não quer. "Tive convites e simplesmente não aceitei. A passagem por Coimbra não me deixou satisfeito e por isso não posso correr riscos. Não posso agarrar qualquer coisa só para estar empregado. Não pode ser uma coisa de desesperos, sem fundamento", explica. Afastado do panorama nacional desde 2014/15 (V. Setúbal), Domingos Paciência terá pensado por certo da mesma forma antes de ter aceitado o convite do Belenenses. Sim, é o mesmo treinador que levou o Braga aos píncaros entre 2009 e 2011, com os minhotos a disputarem a final da Liga Europa e a discutirem o título nacional, taco a taco, com o Benfica.



TREINADORES QUE DEIXARAM DE SER VISTOS NA I LIGA



Treinador Último clube na I Liga Atualidade

Rogério Gonçalves Naval (2010/11) sem clube

Carlos Azenha Portimonense (2010/11) sem clube

Jorge Costa Paços de Ferreira (2014) sem clube

Bruno Ribeiro V. Setúbal (2014/15) Salgueiros

Manuel Fernandes V. Setúbal (2010/11) sem clube

Daúto Faquirá Olhanense (2011/12) sem clube

João Carlos Pereira Belenenses (2009/10) Academia Aspire (Catar)

António Conceição Olhanense (2014/15) Nea Salamis (Chipre)

Ulisses Morais Beira Mar (2012/13) sem clube

Costinha Paços de Ferreira (2013/14) Académica

Paulo Alves Olhanense (2013/14) Penafiel (II Liga)

Henrique Calisto Paços de Ferreira (2013/14) sem clube

Vítor Manuel Alverca (2001/02) sem clube

Manuel José Belenenses (2003/04) sem clube

Manuel Cajuda Olhanense (2012/13) Sichuan Annapurna (China)

Jaime Pacheco Belenenses (2008/09) Tianjin Teda (China)

Carlos Brito Penafiel (2014/15) sem clube