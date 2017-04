Portugal contra o Chipre antes da Letónia e da Taça das Confederações

Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira o programa da Seleção Nacional para atacar a qualificação para o Mundial e a Taça das Confederações

A Seleção Nacional vai ter um encontro particular com o Chipre, a 3 de junho, no Estoril, com vista à preparação do jogo com a Letónia, seis dias mais tarde, e a Taça das Confedereções, a realizar entre 17 de junho e 2 de julho, na Rússia.

A equipa das Quinas viaja para Riga a 7 de junho, onde tem um encontro muito importante para as aspirações de se apurar para o Mundial de 2018.

Quanto à Taça das Confederações, os campeões da Europa integra o Grupo A com México (jogo no dia 18 de junho, em Kazan ), Rússia (jogo no dia 21 de junho, em Moscovo) e Nova Zelândia (jogo no dia 24 de junho, em São Petersburgo), partindo para Kazan a 13 de junho.

O restante programa dependerá o apuramento dos homens de Fernando Santos para as meias-finais da competição.

Programa da Seleção Nacional

3 junho: Portugal-Chipre, jogo de preparação no Estoril, às 16 horas

7 junho: partida para Letónia

9 junho: Letónia-Portugal e regresso a Portugal

13 junho: partida para Kazan

18 de junho: Portugal-México

19 junho: partida para Moscovo

21 junho: Portugal-Rússia

22 junho: partida para São Petersburgo

24 de junho: Portugal-Nova Zelândia