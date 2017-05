Os clubes mais estáveis da Europa: de Portugal só o Benfica no top 100

Observatório do Futebol divulgou um estudo sobre os clubes do futebol europeu mais estáveis. No topo do ranking reinam equipas com bons resultados desportivos. Apesar dos triunfos em Portugal, o Benfica surge no modesto 29º lugar.

O Observatório do Futebol divulgou um estudo sobre os clubes do futebol europeu mais estáveis, sendo de destacar, antes de mais, que o Benfica, e apenas na 29ª posição, é o único clube português presente no top 100. A tabela tem por base o número de épocas que, em média, cada jogador permanece na equipa principal do respetivo clube.

Há um dado que salta à vista: os resultados desportivos que acompanham os clubes que se encontram no topo do ranking. O CSKA, que lidera, é o campeão russo em título. O Shakhtar, no segundo lugar, tem dominado o futebol ucraniano e prepara-se para celebrar mais um título, agora com Paulo Fonseca ao leme. O Real Madrid, em terceiro, é o atual campeão europeu e está perto de nova final da Champions. Sodra, da Suécia, Barcelona, campeão espanhol, Bayern Munique, pentacampeão alemão e Juventus, que reina em Itália, também estão no top 10.

Ranking: Posição/Média

1. CSKA Moscovo (Rússia) 6,37

2. Shakhtar Donetsk (Ucrânia) 5,59

3. Real Madrid (Espanha) 4,84

4. Jonkopings Sodra (Suécia) 4,82

Barcelona (Espanha) 4,82

6. Bayern Munique (Alemanha) 4,59

7. Mattersburg (Áustria) 4,35

8. Real Sociedad (Espanha) 4,21

9. Atlético Bilbau (Espanha)

10. Juventus (Itália) 3,90

12. Manchester United (Inglaterra) 3,67

18. Manchester City (Inglaterra) 3,57

21. Arsenal (Inglaterra) 3,46

25. Atlético Madrid (Espanha) 3,36

29. Benfica (Portugal) 3,28

35. PSG (França), 3,17

40. Dortmund (Alemanha), 3,15

52. Leicester (Inglaterra) 2,92