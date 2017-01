Mercado a aquecer: mexidas nos três grandes e não só

Keirrison regressou a Portugal para representar o Arouca, depois do Benfica, em 2009/10.

Numa altura em que começam a desenhar-se cada vez mais mexidas no mercado, confira o ponto de situação dos clubes da I Liga.

Com o mercado de transferências ao rubro, em pleno mês de janeiro, é altura de fazer um apanhado geral do que se passa no futebol nacional.

Nos três grandes, preparam-se oficializações e prosseguem negociações. O FC Porto, depois de dispensar Sérgio Oliveira, Evandro e Adrián López, procura colocação para os três jogadores, em processos que se vão desenrolando conforme o surgimento de clubes interessados. A situação de Evandro é a mais clara, de momento: o médio brasileiro já está em Inglaterra e deverá ser oficializado em breve, dado que já tem agendado o cumprimento de exames médicos que lhe vão permitir ficar no Hull City, às ordens de Marco Silva, a título definitivo.

Sérgio Oliveira também foi ligado a Inglaterra. Tal como O JOGO noticiou, o Southampton estará interessado em assegurar os préstimos do internacional jovem por Portugal. Adrián, por sua vez, tem Espanha na rota, com Las Palmas, Alavés e Villarreal a serem apontados ao avançado.

Na Luz, o processo de Lindelof continua em "banho-maria". Como O JOGO noticiou, a venda do sueco está acertada, e o jogador aguarda apenas pela conclusão do negócio. Os milhões chineses também já fazem mira ao ataque encarnado: Vieira e Jorge Mendes têm em agenda algumas reuniões com clubes milionários para discutirem o futuro de Raúl Jiménez, muito apetecido na Ásia. Para ocupar a eventual vaga deixada pelo mexicano, é possível que Seferovic venha mais cedo para Lisboa.

Ola John é que parece ser assunto encerrado: o Corunha anunciou esta quinta-feira que o extremo holandês vai cumprir a habitual bateria de exames médicos para assinar. Taarabt já tinha sido oficializado como jogador do Génova, e foi apresentado esta quinta-feira. Recorde o que o internacional marroquino disse aos jornalistas.

No outro lado da Segunda Circular, há mais a registar em termos de possíveis saídas do que de entradas. André preparava as malas para voltar ao Brasil, mas Jesus travou a saída do avançado. Meli, que não entra nas contas do treinador dos leões, tem o Racing Avellaneda no seu encalço, assim como Teo Gutiérrez tem o Junior Barranquilla. O francês Augustin, de apenas 19 anos, é possibilidade para reforçar o ataque leonino, que ficou sem Spalvis, cedido ao Belenenses.

Mas não é só nos três grandes que surgem movimentações de janeiro. Soares, do V. Guimarães, é um alvo muito apetecido no mercado chinês, que pode acenar com vários milhões para levar o avançado do D. Afonso Henriques. O Arouca quer melhorar a sua situação na tabela classificativa e, para tal, contratou um velho conhecido do futebol português: Keirrison, ex-Benfica, assinou pela formação orientada por Lito Vidigal, que também cedeu Bruno Lopes a um clube brasileiro. E é um ex-Arouca que está a ser cogitado no Restelo: Maurides, irmão do ex-FC Porto Maicon, pode reforçar a equipa da capital.

Mais a norte, o Chaves continua o reforço criterioso do plantel, assegurando Bressan, ex-Rio Ave, para o meio-campo. E regressando à zona de Lisboa, é o Estoril que também reajusta algumas situações, como a de Paulo Henrique: pouco utilizado, o possante avançado tem acordo com o Sport, do Brasil.

