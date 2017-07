Liga defende diretora executiva Sónia Carneiro e critica "caça às bruxas"

Surgiu em blogues e redes sociais a fotografia de uma publicação de Sónia Carneiro na rede social Facebook, feita em 2012

Durante este sábado surgiu em blogues e redes sociais a fotografia de uma publicação de Sónia Carneiro na rede social Facebook, feita em 2012 - semanas após o final da Liga 2011/12, conquista pelo FC Porto - na qual a atual diretor executiva da Liga apelidava o Estádio da Luz de "salão de festas dos adversários", dando como exemplos a conquista do título de campeão do FC Porto em 2010/11, em plenos estádio do Benfica; e da vitória da Grécia na final do Euro'2004. Sónia Carneiro, recorde-se, entrou na Liga há dois anos como assessora jurídica de Pedro Proença, passando poucos meses depois para a Comissão Executiva.

A Liga Portugal, explicando que o fazia por ter sido contactada por diversos jornalistas sobre o assunto, emitiu um comunicado a propósito da "continuada divulgação, de forma extrapolada, em redes sociais e blogues particulares, de conteúdos que ferem a dignidade e a isenção de titulares de cargos na sua Direção Executiva".

Garantindo "o rigor e a isenção do Presidente e dos Diretores Executivos da LPFP", recordando que os mesmos "são continuadamente escrutinados e auditados por todas as sociedades desportivas do futebol profissional", a Liga "condena todos e quaisquer procedimentos inquisitoriais, mesmo que levados a cabo com ferramentas e metodologias modernas de comunicação".

A dado momento do extenso comunicado, a Liga assume que "diversas simpatias e afetos clubísticos do Presidente e dos Diretores Executivos [...] não são obstáculo para o cumprimento digno, profissional, rigoroso e isento".

No que surge como um comunicado em defesa de Sónia Carneiro, a Liga lamenta que "o que antigamente era discussão alegre e divertida entre amigos de 'cores diferentes', no café ou nas redes sociais ao alcance do Mundo, hoje se transformou numa moderna 'caça às bruxas'".

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Comunicado da Liga Portugal

Hoje interpelada por vários representantes de Órgãos de Comunicação Social a propósito da continuada divulgação, de forma extrapolada, em redes sociais e blogues particulares, de conteúdos que ferem a dignidade e a isenção de titulares de cargos na sua Direção Executiva, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) entende prestar os seguintes esclarecimentos.

1. O rigor e a isenção do Presidente e dos Diretores Executivos da LPFP são continuadamente escrutinados e auditados por todas as sociedades desportivas do futebol profissional, nomeadamente pela Direção do organismo, que é constituída e eleita por todos os emblemas do futebol profissional.

2. As diversas simpatias e afetos clubísticos do Presidente e dos Diretores Executivos, apesar de conhecidas, ou reveladas, em vários momentos das suas vidas profissionais não são obstáculo para o cumprimento digno, profissional, rigoroso e isento no que diz respeito às tutelas e responsabilidades que cada um assume no organismo.

3. Os critérios e valores subjacentes ao quotidiano de gestão do futebol profissional têm prevalecido blindados, desde o primeiro dia do mandato da atual Direção Executiva, presidida por Pedro Proença, independentemente dos passados e atividades de cada um dos seus membros enquanto adeptos e apaixonados pelo futebol, com diversas simpatias clubísticas.

4. É seguro dizer-se que não haverá qualquer dirigente de topo ou intermédio, no futebol profissional e não-profissional, que não seja adepto ou simpatizante de um clube.

5. É também seguro dizer-se que o que antigamente era discussão alegre e divertida entre amigos de "cores diferentes", no café ou nas redes sociais ao alcance do Mundo, hoje se transformou numa moderna "caça às bruxas".

6. Perante tal cenário, cumprindo a sua missão de promotora do espetáculo e na defesa a integridade do futebol profissional, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional condena todos e quaisquer procedimentos inquisitoriais, mesmo que levados a cabo com ferramentas e metodologias modernas de comunicação.

7. Conforme o Presidente da Liga afirmou no dia do sorteio das competições para a época 2017-2018, este é o momento para elevar o discurso e todos falarem do que é fundamental para o futebol profissional.

8. A atual comissão executiva da LPFP, que é composta por pessoas de sensibilidades e simpatias clubísticas diferentes entre si, tem empenhado as suas competências na gestão em benefício das sociedades desportivas. Aliás, após 2,8 milhões de euros de resultados operacionais positivos na época anterior, a Liga prepara-se para anunciar mais um resultado positivo, respeitante a 2016-2017.

9. O trabalho executivo da LPFP é reconhecido e de grande qualidade, em tudo contrastante com parte do passado do organismo, conforme o Presidente Pedro Proença fez notar à nova Direção, constituída pelas seguintes oito sociedades desportivas: SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, GD Chaves, CD Feirense, FC Famalicão, U. Madeira e Ac. Viseu.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.