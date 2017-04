Liga confia na integridade da II Liga e lamenta suspeita no Freamunde-Penafiel

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse este domingo confiar na integridade da II Liga portuguesa, assim como nos seus intervenientes, lamentando as suspeitas sobre o encontro Freamunde-Penafiel, da 38.ª jornada.

"A LPFP acompanha todos os jogos das suas competições e lamenta profundamente a suspeita que hoje foi levantada num dos jogos da II Liga, prova que está muito competitiva e onde a incerteza dos resultados e das posições na tabela classificativa demonstram a qualidade de todos os intervenientes", lê-se no comunicado do organismo.

A GNR identificou hoje várias pessoas no final do jogo entre Freamunde e Penafiel, incluindo a equipa de arbitragem, por suspeitas relacionadas com apostas, confirmou à Lusa o presidente da SAD do Freamunde.

"No final do jogo de hoje, uma senhora, que, pelos vistos, é 'coaching' de jogadores, embora não a conheça, pediu para falar comigo e mostrou-me umas mensagens que teria recebido no telemóvel antes do encontro, com o resultado exato verificado ao intervalo e no final do mesmo. Perante a gravidade dos factos, disse-lhe que já não a podia deixar sair e liguei de imediato para a Polícia Judiciária (PJ)", contou Miguel Azevedo Brandão.

O Penafiel, agora quarto classificado da II Liga, com os mesmos 59 pontos do Benfica B, vencia ao intervalo o Freamunde, antepenúltimo classificado e em sério risco de descida, com 39, por 1-0, acabando por vencer por 2-1.

"A LPFP confia nas autoridades e na punição de todos os prevaricadores, mas igualmente confia na isenção e integridade dos jogadores, treinadores, dirigentes e árbitros das suas competições. Qualquer suspeita tem de ter provas concretas na base, sob pena de colocar em causa o bom nome dos intérpretes e da própria competição", prossegue o organismo.

Na mesma nota, o presidente da LPFP, Pedro Proença, reiterou esta mensagem: "A LPFP acompanhará sempre as autoridades na investigação das suspeitas de viciação de resultados".