Fernando Gomes: "Não posso dizer que ficámos totalmente desiludidos"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mostrou-se satisfeito com a eleição de Cristiano Ronaldo como melhor futebolista do mundo e revelou que se Fernando Santos tivesse vencido seria "a cereja no topo do bolo". "Não posso dizer que ficámos totalmente desiludidos, mas naturalmente que seria a cereja no topo do bolo que os dois tivessem sido considerados o melhor jogador e o melhor treinador do mundo, mas o facto de o Fernando não ter vencido não lhe retira mérito ao fantástico trabalho que ele fez", disse Fernando Gomes, em declarações reproduzidas pelo site da FPF.

O líder federativo realçou ainda: "Naturalmente, que estando entre os três mais votados, é já um feito imenso. O ano de 2016, pelo que ambos fizeram, acho que mereciam esse título."

Em relação à distinção de Cristiano Ronaldo, Fernando Gomes disse: "Tivemos oportunidade de falar com ele ainda antes de ir para Madrid e, se há ano em que merecia ser considerado o melhor jogador do mundo, o ano de 2016 foi o que ele mais merecia por tudo o que fez, jogou e conquistou."

"O futebol português tem sempre responsabilidade, a nossa responsabilidade não deixa de ser a mesma, independentemente dos títulos, que ficam como marcos do que fizemos e que apenas aumentam a sua visibilidade", frisou o dirigente, quando questionado se os títulos e as distinções vêm aumentar ainda mais as responsabilidades ao futebol luso.

Fernando Gomes finalizou, afirmando: "Sempre dissemos que a qualidade do futebol português tem singrado é pela qualidade dos seus atletas, jogadores, treinadores e que tem reciprocidade pela paixão do português pelo futebol."

O internacional português Cristiano Ronaldo foi hoje eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realizou em Zurique, na Suíça, enquanto Fernando Santos ficou em terceiro lugar na eleição para o treinador do ano.