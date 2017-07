Euro Feminino: Alemanha elimina Itália, Suécia vence Rússia

As alemãs, campeãs em título, confirmaram o estatuto de principais favoritas à conquista do troféu

A Alemanha venceu a Itália por 2-1, esta sexta-feira, no Grupo B do Europeu de futebol feminino, a decorrer na Holanda, eliminando as transalpinas, enquanto a Suécia derrotou a Rússia por 2-0.

As alemãs, que venceram as últimas seis edições do Europeu, desde 1995, num total de oito triunfos, adiantaram-se por Josephine Henning aos 19 minutos, antes de Ilaria Mauro empatar o encontro, 10 minutos depois, e de Babett Peter concretizar, de grande penalidade, o tento decisivo, aos 67.

Com os resultados da segunda jornada do grupo, a Suécia lidera o grupo com quatro pontos, os mesmos das germânicas, com a Rússia, que procura passar pela primeira vez da fase de grupos à quinta participação, com três pontos. A Itália está a zero.

Os dois desaires, primeiro com a Rússia (2-1) e agora com as alemãs, assumem contornos 'desastrosos' para a Itália, que à 10.ª participação se fica pela fase de grupos pela primeira vez, depois de ter sido finalista vencida em 1993 e 1997.

Em Tilburgo, as italianas deveram o desaire a um erro da guarda-redes Giuliani, que resultou no primeiro golo, e à expulsão de Elisa Bartoli, dois minutos depois do penálti de Peter, cometido por Giuliani, que decidiu o encontro.

Antes, em Deventer, a Suécia não se deixou surpreender pela Rússia, como tinha acontecido à Itália, e venceu por 2-0, com golos da 'capitã' Lotta Schelin, aos 22 minutos, e de Stina Blackstenius, aos 51.

As suecas, campeãs na edição inaugural de 1984, acabaram o jogo com mais de 60% de posse de bola e, apesar das tentativas da 'estrela' russa Elena Danilova, repetiram a 'história', com o quinto triunfo em outros tantos jogos entre as duas equipas, com um total de 10 golos marcados e apenas um sofrido.

Na última jornada da 'poule', na terça-feira, pelas 19:45, a Rússia defronta a Alemanha, enquanto a Suécia mede forças com a 'condenada' Itália.

O Europeu prossegue no sábado, com a Islândia a defrontar a Suíça, na segunda jornada do Grupo C, pelas 17:00, antes do confronto entre os dois vencedores da primeira ronda, França e Áustria, pelas 19:45.