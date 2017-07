Empresário César Boaventura demarca-se de João Moura e Abel Silva

O empresário esclarece que o advogado João Moura deixou o departamento jurídico da agência GIC em junho e que não tem qualquer negócio com o ex-jogador Abel Silva, implicado no processo "Jogo Duplo"

Visado nesta segunda-feira por Pedro Batista na rubrica "Revista de Imprensa" da Sporting TV, o empresário César Boaventura garante não ter qualquer relação profissional com João Moura, apontado pelo blogue "Míster do Café" como um dos delegados da Liga ilegais, e o ex-jogador Abel Silva, um dos implicados no processo Jogo Duplo, respeitante a viciação de resultados e apostas ilegais. "Recuso entrar nesta batalha. Só serve para denegrir ainda mais o futebol português. Trabalho com todos os clubes desde que me paguem os honorários, o que infelizmente só acontece com dois ou três clubes em Portugal. O João Moura é um advogado que colaborou comigo durante dois meses, tendo deixado o cargo de responsável jurídico da empresa no passado dia 14 de junho. Mantemos apenas uma relação de amizade, extra profissional. Ele é livre de seguir o seu caminho, como delegado da Liga", afirmou.

De Abel Silva, o agente garante mesmo ser "falso" que alguma vez tenha sido sócio ou colaborador na agência GIC England. "E também é falso que o Abel Silva tenha outros negócios comigo. É ridículo e absurdo que uma estação de televisão ligada ao Sporting dê ênfase a um blogue assinado anonimamente. Refiro-me ao blogue 'Míster do Café'", declarou, adiantando ter já avançado com um processo "contra terceiros, por difamação, no seguimento do que foi escrito" no referido blogue.