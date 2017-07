Emanuel Medeiros quer organizações desportivas numa frente unida

Diretor do Centro Internacional para a Segurança no Desporto (ICSS) na Europa apelou à união das organizações desportivas.

O diretor do Centro Internacional para a Segurança no Desporto (ICSS) na Europa apelou à união das organizações desportivas e alertou para a importância de por de lado os motivos que as dividem. "Para o desporto inspirar e unir é preciso que demos o exemplo e que as organizações desportivas comecem a trabalhar em conjunto, a por de lado o que as divide e virar a página do ciclo de ciúme e de uma competição que em nada beneficia o desporto", começou por dizer Emanuel Medeiros, frisando: "Queremos uma frente unida."

No discurso de apresentação do segundo fórum mundial da integridade no desporto, que decorreu na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, salientou que será um "debate sério, profundo e fundamental para a situação que o desporto em Portugal atravessa".

Emanuel Medeiros revelou ainda que no colóquio serão "discutidos problemas, mas sobretudo as intenções para o futuro".

O antigo diretor-executivo da Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional (EPFL) sublinhou que ninguém é "dono do desporto", deixando mais um recado às organizações.

"Não há monopólios no domínio da integridade do desporto. Que fique muito claro. As organizações têm um papel fundamental e insubstituível, são as guardiãs dos valores do desporto, mas não são donas do desporto", declarou.

A terminar, Emanuel Medeiros disse que tem como "missão fundamental e prioridade número um no desporto incutir a credibilidade, reputação e a integridade".

O segundo fórum mundial da integridade do desporto está agendado para o dia 26 de julho, na Sala dos Espelhos, no Palácio da Foz, em Lisboa.