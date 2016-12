Chicotadas psicológicas têm efeitos imediatos

Nas últimas cinco épocas e meia, na primeira e segunda ligas, a maioria das equipas venceu os jogos imediatamente após a saída do treinador

Chicotada psicológica é um dos termos mais famosos do vocabulário futebolístico e uma estratégia utilizada com frequência no futebol português. Nas últimas cinco épocas e meia, entre a primeira e a segunda liga, registaram-se 125 chicotadas psicológicas, a última das quais no Feirense, com a saída de José Mota. Deste número excluímos transferências de treinadores, como a mudança de Jorge Simão do Chaves para o Sp.Braga, transições entre treinadores interinos e substitutos definitivos e situações excecionais como a saída de Mitchell Van der Gaag do Belenenses, em 2013/14, por motivos de saúde.

Voltando ao termo, mais do que mudanças profundas a nível tático, dificilmente impostas de um jogo para o outro, a chicotada tenta mexer com o aspecto emocional dos jogadores e libertar alguma tensão pelos maus resultados. Nesse sentido, é interessante constatar que a maioria dos encontros imediatamente após a saída do treinador terminaram com vitórias para a equipa que mudou o comando técnico. Um dos exemplos mais curiosos é também o mais recente: Abel Ferreira recebeu uma equipa do Braga que tinha sido eliminada da Taça de Portugal, em casa, aos pés do Covilhã, e entregou a Jorge Simão um grupo moralizado pelo triunfo no terreno do Sporting (1-0) que valeu a ultrapassagem aos leões e a subida ao terceiro lugar.

A tendência é mais notória no principal escalão, que também regista menos mexidas nos comandos técnicos. O triunfo do Braga em Alvalade é o exemplo mais recente e um dos mais curiosos

No quadro geral, conforme se constata aqui ao lado, em 124 partidas (o Feirense só hoje realiza o primeiro jogo sem José Mota), registaram-se 49 vitórias, 35 empates e 40 derrotas. Na I Liga, a percentagem de sucesso foi superior à da segunda liga (48% - 35%), prova na qual, curiosamente, houve tantos empates como triunfos e o efeito imediato do chicote não é tão evidente.



Mudança compensa a longo prazo



Das 125 chicotadas, várias dizem respeito a clubes que trocaram de treinador mais do que uma vez na mesma época. Comparando a classificação no momento da primeira troca e a posição final, conclui-se que em 57% dos casos as equipas escalaram posições, o que não significa, necessariamente, que corresponderam aos objetivos dos clubes. Ainda assim, há exemplos que se destacam: Marco Silva, em 2011/12, entrou no Estoril no 15.º lugar e venceu a II Liga, tal como Quim Machado, no Tondela, que levou a equipa do 11.º ao 1.º, em 2014/15.