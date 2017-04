Carla Couto "orgulhosa" com distinção da autarquia de Lisboa

A ex-futebolista internacional portuguesa Carla Couto foi esta quinta-feira distinguida pela autarquia lisboeta com a medalha de mérito desportivo, em cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho.

"É com grande orgulho que recebo esta distinção. Foram 24 anos dedicados ao desporto e à causa futebolística", frisou a antiga jogadora, que detém o recorde de internacionalizações na seleção feminina nacional, com 145, em 24 anos de carreira.

A homenagem contou com as presenças do presidente da autarquia, Fernando Medina, do responsável pelo pelouro do desporto, Jorge Máximo, e o presidente do sindicato dos jogadores, Joaquim Evangelista.

"Também quero agradecer à Câmara de Lisboa por esta distinção, pois não são muito comuns estas homenagens do desporto feminino. Estou feliz porque foi em Lisboa que comecei com a minha carreira no futebol", acrescentou Carla Couto, 11 vezes campeã nacional e vencedora de seis edições da Taça de Portugal.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, falou de uma "distinção" com "três significados".

"Primeiro, porque ela é uma atleta de excelência, segundo, porque valorizou o futebol feminino, modalidade que está em franca expansão, terceiro, porque queremos contar com a sua colaboração, empenho e ajuda no desenvolvimento do desporto em Lisboa", explicou.

Por seu lado, Jorge Máximo também não regateou elogios a Carla Couto. "Estamos a homenagear uma grande mulher, talvez a futebolista mais conceituada do futebol português".

Carla Couto, a finalizar, manifestou-se disponível para colaborar em projetos desportivos em Lisboa. "Nem precisam de me pedir. Sabem que estou sempre pronta a ajudar", frisou.

Desligada da alta-competição há três anos, Carla Couto é embaixadora do Sindicato de Futebol e da Federação Portuguesa de Futebol.