As terríveis missões de FC Porto e Sporting em horas difíceis

O Sporting luta ainda com um problema interno, as eleições, que mexem sempre com o grupo

1 - O campeonato está de regresso depois de uma paragem de mais de duas semanas, o que não significa igual tempo de paragem para todas as equipas que o disputam, porque as que já não estão envolvidas na Taça da Liga acabaram por estar mais tempo sem competir - e esta é uma realidade que deve merecer ponderação por parte de quem tem a responsabilidade da calendarização das provas, porque é inegável que quem esteve sem competir não está em igualdade com os demais. Não será de estranhar um desequilíbrio de forças ou, no mínimo, de ritmo, por muito que os treinadores tenham feito para manter as equipas em atividade. Desta realidade livram-se os três crónicos candidatos ao título, que tiveram os seus jogos para a Taça da Liga, embora com sortes bem diferentes e que podem ter influência no que aí vem. O regresso do campeonato acontece a par de uma conflitualidade com a arbitragem, resultante, no passado mais recente, de decisões muito controversas e, no caso de FC Porto e Sporting, a que me refiro, com consequências irreparáveis, porque acabaram por ser afastados da final-four da prova, como determina o novo modelo, que vai realizar-se no Algarve. E tudo isto motivou a revolta dos adeptos que sentem os seus clubes prejudicados.

De toda esta conflitualidade está fora o Benfica, que segue nas quatro frentes que pode discutir - embora não tenha garantido ainda um lugar nas meias-finais da Taça da Liga, que será discutido na terça-feira em Guimarães. O Vitória espreita também a possibilidade de ir ao Algarve. Mas a realidade do momento é esta: o Benfica tem o caminho todo livre, goza desse conforto, que é bom, porque permitirá ao treinador fazer uma gestão bem mais avisada, explorando todos os fatores de motivação resultantes de uma sequência de bons resultados. Faço esta análise hoje sujeito a que dentro de um mês a tenha de virar ao contrário. Porque a distância no campeonato não é larga e conquistá-lo é o grande objetivo, adocicado pela possibilidade de chegar ao tetra, tantas vezes falhado. Há ainda a Champions, onde o Benfica encontra o Borússia Dortmund, que até foi sujeito a uma paragem mais longa, porque a isso obriga o inverno na Alemanha. Hoje, é o Benfica quem parece mais confortável, mas estamos ainda a jogar a penúltima jornada da primeira volta...

2 - É de cima, portanto, que o Benfica olha para os rivais FC Porto e Sporting na eterna luta pelo campeonato. O FC Porto saiu da Taça da Liga, uma prova que sempre o seduziu muito pouco - creio que apenas no último ano em que estive no clube chegou a uma final - e que por isso não faz tanta mossa como o afastamento da Taça de Portugal, curiosamente, também com razões de queixa da arbitragem. A Taça de Portugal é uma prova muito querida ao FC Porto, tem um histórico belíssimo. É sempre um objetivo, e falhou, vira-se em exclusivo para o campeonato e para a Champions, onde encontra a poderosa Juventus. O FC Porto tem revelado desequilíbrios e tem estado aquém da produtividade que os adeptos gostam de ver. É no campeonato e na Champions que pode reerguer-se e entrar no bom caminho, se souber também lidar com a pressão de já não vencer a Liga há três anos e, pior, perdê-la para o seu principal rival. O Sporting não está melhor do que o FC Porto, aliás, já saiu das competições europeias, foi afastado na Taça da Liga, está distante do primeiro lugar no campeonato. Além de tudo isto, luta com um problema interno, porque vêm aí eleições e, por muito que se diga que não mexem com o grupo, têm influência, porque nas campanhas diz-se sempre coisas que não devem ser ditas...É este o quadro no regresso do campeonato. Vamos ver quem tem mais capacidade para contrariar os (bons e maus) momentos que vivem.

JESUALDO FERREIRA ESCREVE TODOS OS DOMINGOS NO JORNAL O JOGO