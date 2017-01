Árbitros retidos no estádio pela polícia

A polícia presente na Maia não deixou sair os árbitros enquanto não estivessem reunidas todas as medidas de segurança nas imediações do Estádio Municipal.

Os árbitros que se encontravam no Estádio Municipal da Maia estiveram alguns minutos retidos pela polícia ao final da tarde desta quinta-feira, por uma medida de segurança. As forças presentes no local, cinco elementos inicialmente chamados e depois com reforço policial, optaram por não deixar os árbitros sair das instalações enquanto não estivessem reunidas todas as medidas de segurança. Faltavam 20 minutos para as 20h00 quando começaram a deixar o Estádio Municipal da Maia.

Recorde-se que Artur Soares Dias foi ameaçado no local onde se encontrava a treinar, tendo mesmo apresentado uma queixa contra desconhecidos.

Depois do sucedido, houve uma reunião de emergência entre José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, Artur Soares Dias, Jorge Sousa, Luís Ferreira, Vasco Santos, Carlos Xistra, Bertino Miranda, vogal do Conselho de Arbitragem, e Paulo Costa, vice-presidente.

Recorde-se que Artur Soares Dias está nomeado para dirigir, este sábado, o Paços de Ferreira-FC Porto, partida da 16ª jornada da I Liga.