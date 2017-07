Yago Fernández reforça a defesa do Leiria

Yago Fernández, central que também pode alinhar como médio, é reforço do União de Leiria, equipa do Campeonato de Portugal.

Yago Fernández, central que também pode alinhar como médio, é reforço do União de Leiria, equipa do Campeonato de Portugal. Com dupla nacionalidade, espanhola e portuguesa, o experiente jogador é a 11ª entrada no plantel de Rui Amorim, e vem colmatar uma das lacunas do plantel, juntando-se Anilton Júnior e Nailson Medeiros como opções no eixo defesa do clube de Liz.

Na época passada, Yago jogou no Roda, clube espanhol de Albacete. Antes vestiu as camisolas de clubes como Oriental, Shakther, BC Hacken, AEK, Girona, Malmo, Gil Vicente, equipa B do Espanhol, tendo também passado pela formação de clubes de grande dimensão, Valencia, Real Madrid, Sporting e Benfica.