Boatos de saída "não são inocentes" no Leiria

Administração da SAD do Leiria garante que não vai abandonar projeto no final da época e afirma que boatos da saída "não são inocentes".

Depois de um começo atribulado no Campeonato Nacional de Seniores, o Leiria pode garantir uma presença na fase final. Se vencer o Fátima no domingo, as perspetivas são animadoras. "O futebol tem destas coisas: o primeiro jogo do ano é uma partida decisiva e pode ser a mais importante da época até agora. Independentemente disto não quero tirar importância aos últimos três jogos, que vão ditar o sucesso ou o fracasso dos objetivos", adianta o presidente da SAD, Alexander Tolstikov.

Coincidência ou não, começaram a surgir rumores em Leiria da saída da administração da SAD, liderada por Alexander Tolstikov, no final da época. O presidente desmente totalmente e admite que "estes boatos não são inocentes", até porque "surgiram num momento em que a equipa recuperou na tabela classificativa".

"Estes boatos deixaram-me mesmo estupefacto, porque até em Angola já circulam. Há pessoas a ligar para o diretor desportivo para tentar confirmar se é verdade. Isso é um trabalho de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que não respeita o União de Leiria. Não quero saber quem lançou os boatos, mas reafirmo: vou fazer deste um clube profissional, que se vai conseguir auto-sustentar e chegar à I Liga. Quando? O futebol é imprevisível", diz Alexander Tolstikov a O JOGO.

O dirigente até admite que estes boatos pudessem surgir no final da época passada, quando foi detido pela Polícia Judiciária, mas agora diz não entender. "Até me dá vontade de rir." Por isso, não vai desistir de tornar o Leiria num clube que possa estar entre os grandes. "Estamos a construir os alicerces. Vamos continuar a trabalhar e a mostrar que somos sérios e que viemos fazer um trabalho sério. Queremos aproximar os adeptos para que sintam verdadeiramente o clube. Assim, quando surgirem boatos, os adeptos vão unir-se ainda mais."

A equipa defronta o Fátima sem Kata no comando técnico. O presidente afirma ter ficado "surpreendido" com a demissão do treinador. "Tínhamos atingido uma harmonia na equipa que já não se via há muito tempo. Foi uma surpresa para mim, mas também para a restante equipa técnica e para os jogadores. Depois de reunir com todos, a equipa voltou ao trabalho e acredito que a saída não vai influenciar negativamente o rendimento do grupo", acrescenta Tolstikov.

Kata justificou a saída com motivos pessoais e o presidente afirma que a porta do Leiria "estará sempre aberta", pois "ficou como um amigo". Sobre se a demissão do treinador possa estar relacionada com o facto do presidente querer "mandar na equipa", Tolstikov refuta completamente. "Sou uma pessoa que vive profundamente o futebol e estou muito atento a todas as tendências modernas que o futebol segue. Temos uma equipa técnica muito jovem e tinha reuniões com ela todas as semanas, onde construímos a filosofia de jogo da União de Leiria SAD, mas eu não sou o treinador. Entregar 100% o trabalho técnico ao Kata não seria justo, até porque deixou de ser jogador há pouco tempo e era treinador há pouco mais de seis meses, mas estou convicto que se continuasse no Leiria, o Kata iria crescer e tornar-se um grande treinador."

O presidente admite que "coordena a filosofia" e pretende que a equipa "jogue um futebol bonito e moderno". "Qualquer treinador que venha treinar nunca irá evitar o diálogo comigo. Eu não mando, apenas defino a filosofia, que deve ser sempre a mesma e ter uma continuidade, independentemente do treinador e dos jogadores", sublinha.