História de sucesso do Portimonense tem arranque imbatível, mercado e lesões

Qualidade do plantel foi aumentada com reforços cirúrgicos que fizeram do Portimonense líder isolado logo à sétima jornada. Avanço permitiu superar mercado de inverno, lesões e derrotas.

Vítor Oliveira afirma não ter segredos para explicar tantas subidas de divisão. "É trabalhar muito e dispor de bons jogadores, que formem uma boa equipa". No caso do Portimonense, aliás, deixou isso bem claro logo no dia da apresentação, justificando ter aceitado o convite face à qualidade do plantel que já existia e às condições de trabalho que sabia ir encontrar. Terá sido este, porventura, o primeiro momento do êxito, misturado com reforços cirúrgicos - Amilton, Paulinho, Pedro Sá, Manafá - que não só equilibraram o grupo de trabalho como lhe conferiram maior qualidade.

Foi muito cedo, portanto, que o "dedo" de Vítor Oliveira começou a apontar o caminho de uma subida há muito anunciada e confirmada no passado domingo. Assente no seu predileto 4x3x3, tirando partido da velocidade de Amilton, da magia de Paulinho, da pontaria de Pires e da estabilidade conferida por elementos como Ricardo Ferreira, Ricardo Pessoa, Jadson e Ewerton, os algarvios somaram três vitórias nas três primeiras jornadas, andaram sempre na frente e, à sétima ronda, eram já líderes isolados.

A goleada em Guimarães (5-1), à sexta jornada, convenceu os mais céticos. O Portimonense esteve 15 jogos sempre a somar - concluiu a primeira volta com uma só derrota, nas Aves - e os triunfos sobre FC Porto B e Benfica B, ambos por 3-0, alicerçados em exibições de encher o olho, confirmaram que Vítor Oliveira tinha montado "uma máquina". O próprio reconheceu que não esperava um arranque assim, tão forte, mas nunca deixou de sublinhar que a II Liga "é um campeonato muito longo e desgastante". "E a minha experiência diz que ainda não ganhámos nada, absolutamente nada", acrescentou então. Na sequência deste raciocínio, coincidindo com o período do Natal, o treinador teve uma frase curiosa em conversa com O JOGO: "Campeão de inverno? Vale zero!".

No fim da primeira volta, o Portimonense somava 52 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Aves, e mais 17 (!) do que o terceiro, que era o Santa Clara. Não obstante o "travão na euforia" sempre utilizado por Vítor Oliveira, e de resto secundado pelo plantel, a verdade é que uma almofada assim tão fofa transmitia doses suplementares de confiança. E era isso que se sentia, sobretudo a partir da altura em que os titulares Lumor e Amilton, no mercado de inverno, rumaram ao Munique 1860 de Vítor Pereira. Essa confiança permitiu suplantar, sem grandes danos, o período entre a 23.ª e a 26.ª jornadas, quando a equipa averbou dois empates e duas derrotas. O avanço sobre o Aves até aumentou (57 para 52 pontos) e sobre os terceiros, agora Varzim e Académica, continuava folgado (16).

O alarme, convenhamos, nunca chegou a soar, mas o Portimonense não revelava a mesma capacidade. Vítor Oliveira juntou Paulinho e Fabrício (recém-chegado do Kashima do Japão), o que nem sempre resultou, mas o pior surgiu com o inusitado número de lesões, sobretudo a nível dos defesas-centrais, o que obrigou o treinador a recorrer-se de uma dúzia (!) de duplas, apostando em médios-defensivos para superar as ausências de Lucas, Jadson e às vezes de Ivo Nicolau. Entre improvisos e adaptações, o líder beneficiou também de momentos igualmente pouco felizes dos mais diretos perseguidores e conseguiu segurar uma vantagem confortável, inclusive após os quatro desaires consecutivos entre a 33.ª e 36.ª jornadas, dois deles em casa.

Foi um período que Vítor Oliveira apelidou de "muito complicado", embora sem nunca deixar de ter um discurso otimista, sublinhando que "foram estes mesmos jogadores que realizaram uma excelente primeira volta". A má fase foi ultrapassada com a vitória sobre o Aves - mesmo com um quarteto defensivo totalmente diferente do inicial e alguns elementos em nítido défice de forma -, aumentando o avanço sobre este rival, o mais próximo na tabela, e ficando a apenas um ponto da subida. E esta foi consumada a quatro jornadas do final, no último domingo.

Vítor Oliveira, atirado ao ar pelos jogadores e alvo de elogios de uma cidade inteira, mantém-se sereno e quer agora ser campeão do segundo escalão. O "rei das subidas", o "elevador automático" que vai na quinta seguida, ainda não sabe se continua no clube onde começou, há mais de 30 anos, uma carreira de sucesso.