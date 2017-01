Marakis já está nas contas do União

Médio defensivo Sérgio Marakis já está disponível para o novo treinador do União da Madeira.

O médio defensivo Sérgio Marakis já está disponível para o novo treinador do União da Madeira, equipa da II Liga portuguesa de futebol, para a partida com o Freamunde, revelou fonte do clube madeirense.

Sérgio Marakis, de 25 anos, é um dos reforços do União da Madeira nesta reabertura de mercado, que ficará já ao dispor de Jorge Casquilha, o novo técnico do conjunto insular, por o seu certificado internacional já ter chegado.

O médio atuou na temporada transata no Ermis Aradippou, equipa do principal escalão do Chipre. Natural da África do Sul, cedo veio para a Madeira, tendo integrado as escolas de formação do Marítimo.

Sérgio Marakis conta com duas internacionalizações pelos sub-16 de Portugal, tendo rubricado com o União da Madeira um contrato válido até à temporada 2017/2018.

O União da Madeira ocupa o 14.º lugar com 25 pontos, defrontando no próximo sábado, pelas 15:00, no estádio do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, o Freamunde, 20.º classificado com 19 pontos.