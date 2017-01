Leixões anuncia Porcellis, três saídas e garante salários em dia

avançado Rafael Porcellis assinou contrato com o Leixões

O avançado Rafael Porcellis assinou contrato com o Leixões, anunciou o clube da II Liga de futebol, que já se tinha reforçado esta semana com Tino e Mohamed. Em comunicado publicado na página oficial do clube na Internet, não é referida a duração do acordo com o avançado brasileiro que representava o União da Madeira, ao serviço do qual fez 22 jogos esta época, marcando apenas um golo na II Liga em 19 encontros.

Formado no Internacional de Porto Alegre, do Brasil, Porcellis, de 29 anos, estreou-se em Portugal em 2011, representando Fátima, Santa Clara, Feirense e União. Em 2014/15, passou pela Polónia. Segundo o comunicado, Porcellis começa a treinar na próxima semana às ordens do técnico Daniel Kenedy.

O Leixões informa também que emprestou o avançado Gonçalo Gregório ao Farense e rescindiu com Manuel José e Malele.

Num segundo comunicado, a SAD reagiu a "alguns rumores" sobre a existência de salários em atraso, garantindo que "desde o início da presente temporada até momento (o mês de dezembro já está pago) não tem havido qualquer atraso no que a este aspeto diz respeito".

"Apesar de ser uma obrigação normal (leia-se o pagamento de salários aos trabalhadores ser efetuado atempadamente), por ser verdade e porque tem circulado no últimos dias alguns rumores que podem prejudicar a atuação do Leixões no mercado e noutras áreas, a administração da SAD decidiu efetuar este esclarecimento", acrescenta o documento.

À entrada para a 21.ª jornada, em que terá como adversário o União de Madeira, no domingo, às 15:00, o Leixões ocupa o 21.º e penúltimo lugar da classificação, com 17 pontos.