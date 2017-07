Jorge Costa satisfeito com evolução do Arouca

O Arouca perdeu, esta terça-feira, com o Marítimo, por 1-0, em jogo de preparação

No final do jogo-treino com o Marítimo, Jorge Costa era um treinador satisfeito. O treinador considerou que, frente a um adversário "europeu" e de qualidade, "dominou a primeira parte" do desafio. "Jogamos no meio campo do adversário, que acho que é o que nos vai acontecer no campeonato. Estivemos bem a circular, bem nas segundas bolas, bem na pressão coletiva... mal no resultado, mas saímos todos de consciência tranquila porque demos o nosso melhor. Na segunda parte, não fomos capazes de acalmar o jogo", analisou.

O Arouca tem o seu primeiro jogo oficial no domingo, dia 23, em Coimbra, para a taça da Liga. Para este apronto com a Académica, "numa fase muito precoce", Jorge Costa reconhece que a sua equipa "não vai estar no máximo", porque o "processo de crescimento não se consegue em duas ou três semanas", mas confia "numa boa resposta". "Temos de ser muito sérios sempre, dentro e fora do treino, e perceber que vamos encontrar grandes dificuldades e adversários muito motivados. Creio que a nossa qualidade, que em minha opinião é muito superior às outras equipas, irá fazer a diferença", acredita o técnico.