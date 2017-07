FC Porto B vence Torneio Capital do Móvel

O FC Porto B conquistou o quarto Torneio Capital do Móvel, impondo-se à Académica e ao Paços de Ferreira

O FC Porto B conquistou o quarto Torneio Capital do Móvel, impondo-se aos seus opositores Académica e Paços de Ferreira, a jogar em casa e a quem os azuis e brancos sucedem na galeria de vencedores.

A equipa B do FC Porto, a jogar na II Liga, venceu a prova com quatro pontos, contra dois dos pacenses e apenas um dos estudantes, contribuindo para este registo o triunfo sobre a Académica, por 1-0, e, a fechar, o empate 1-1 com o Paços de Ferreira.

O médio argentino Fede Varela foi eleito o jogador do torneio, após contribuir decisivamente para o triunfo do FC Porto B, com um golo e uma assistência para golo.

No jogo de abertura da prova, disputada no Estádio Capital do Móvel, o Paços de Ferreira, com apenas dois reforços no 'onze' (Xavier e Hêndrio), empatou sem golos diante da Académica, acabando por levar a melhor nos penáltis (3-1).

No jogo seguinte, o FC Porto B evitou as grandes penalidades, ao impor-se à Académica, por 1-0, com um tento de Fede Varela, jogador que iria assistir depois, no terceiro e último encontro, Bruno Costa, marcador do golo diante dos pacenses, que iriam chegar ao empate pelo reforço Mabil, de livre direto, a seis minutos do fim.

Pelos pacenses, o avançado australiano Mabil e o extremo Raul, que em 2016/17 jogou por empréstimo no FC Porto B, apresentaram irreverência e deram velocidade ao jogo, o que os colocaram uns furos acima dos restantes companheiros, incluindo André Leão, último reforço a chegar ao clube, ainda no estágio em Nelas, no dia 13, e, naturalmente, sem ritmo.

Com a duração de apenas um dia, esta prova, desde 2016 disputada no formato de triangular, é ganha pela equipa que alcançar os melhores resultados nos jogos de 45 minutos disputados entre si, havendo lugar à marcação de pontapés da marca de grande penalidade após empates e como critério de desempate.

O Boavista venceu as duas primeiras edições, seguindo-se, no ano passado, o Paços de Ferreira.