SDUQ do Gil Vicente aguarda por decisão do TAD

Os gilistas esclarecem nova etapa do processo de pedido de reintegração na I Liga

A SDUQ do Gil Vicente, liderada por António Fiusa, esclarece, em comunicado, que o facto de o Conselho de Justiça da FPF se declarar "incompetente" para julgar o recurso dos gilistas face ao momento da possível reintegração do clube na I Liga não significa "improcedência desta pretensão".

"Na sua resposta sobre a questão da competência do CJ para apreciar tal impugnação, para salvaguardar todas as soluções plausíveis de direito a SAD requereu, que em caso de declaração de incompetência do CJ deveria operar-se a convolação processual para a forma adequada, em termos de aplicação do disposto nos artigos 14º do CPTA e 99º do C.P.C. por remissão do artigo 1º do CPTA, devendo o processo ser oficiosamente remetido ao tribunal competente, com aproveitamento dos respetivos articulados e considerando-se a petição de recurso apresentada na data do primeiro registo de entrada, para efeitos de tempestividade da sua apresentação", lê-se, na nota de imprensa que é complementada com os seguintes pontos:

"Pelo que o processo vai agora seguir os seus termos no Tribunal Arbitral do Desporto para ser apreciada e decidida a impugnação deduzida pela Gil Vicente Futebol Clube, Futebol, SDUQ, Lda. das deliberações da AG da LPFP.Neste quadro, não se entendem, nem aceitam, as notícias veiculadas na comunicação social relativas à improcedência da pretensão desta sociedade desportiva, porquanto ainda não ocorreu nenhuma decisão de mérito sobre a questão suscitada, apenas tendo o processo sido remetido oficiosamente do CJ da FPF para o TAD onde o assunto será alvo de discussão, julgamento e decisão final", concluiu o comunicado.