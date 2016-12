Dinheiro africano na corrida pela SAD do Gil Vicente

Tratam-se de empresários maioritariamente oriundos do Gana e que poderão avançar com uma quantia próxima dos seis milhões

al como O JOGO avançara a 15 de novembro, há um grupo de investidores africanos que também entrou na corrida pelo controlo da futura SAD do Gil Vicente, juntando-se aos outros concorrentes, a Ocean Holding (Inglaterra) e ao empresário luxemburguês Gérard Lopez. Tratam-se de empresários maioritariamente oriundos do Gana e que poderão avançar com uma quantia próxima dos seis milhões, no entanto, ao contrário do definido pelo Gil Vicente, pretendem uma fatia nunca inferior aos 70%. A vontade dos investidores já é do conhecimento do presidente António Fiusa, mas este grupo apenas está disponível para deslocar-se a Portugal em meados de janeiro, sobretudo para conhecerem melhor as infraestruturas do clube e apresentarem pessoalmente o projeto que terão para os gilistas.

Ou seja, o presidente do clube minhoto joga contra o tempo; se por um lado tem duas propostas à espera de uma resposta quase imediata, tem outra, que poderá ser mais vantajosa mas, para a negociar, terá de esperar quase um mês, arriscando-se a perder as que já estão em cima da mesa. A somar a tudo isto, estão as condições em que as duas propostas atuais (Gérard Lopez e Ocean Holding), uma com uma injeção de capital inicial abaixo do esperado, a compensar ao longo do tempo, nomeadamente, com a colocação de jogadores no clube, outra abaixo dos seis milhões pretendidos. Pelo que, apesar de querer encerrar o dossiê SAD até ao fim do ano, o presidente Fiusa - já terá apresentado contrapropostas - deverá ter de esperar para ponderar qual das propostas serve melhor o interesse dos minhotos ou aguardar por mais opções que possam ainda surgir nos próximos dias.