Freamunde preferia ver a APAF "colocar-se do lado das autoridades" e não do árbitro

Clube que está em zona de despromoção na II Liga reagiu com "indignação" ao documento em que a APAF defende Hélder Malheiro, o árbitro do jogo que está a ser investigado pela Polícia Judiciária por suspeita de viciação de resultados.

Na sequência do comunicado emitido, ontem, pela APAF (Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol), em defesa do árbitro Hélder Malheiro, cujas decisões no Freamunde-Penafiel (1-2), da II Liga, se entrelaçam com a denúncia de um possível caso de viciação de resultados, a SAD do Freamunde emitiu, esta terça-feira, uma nota de imprensa a dar conta da "indignação" que o documento inspira no clube que alertou a Polícia Judiciária.

O Freamunde contrapõe à definição do caso, por parte da APAF, como um "episódio triste e desesperado" o mero "cumprimento da responsabilidade cívica de qualquer cidadão" de "denunciar às autoridades qualquer situação que indicie comportamento criminoso".

"Em momento algum foi dito às autoridades que a equipa de arbitragem estaria envolvida na possível combinação de resultados", ressalva o Freamunde, embora recorde que "foi um conjunto de decisões da equipa de arbitragem que levou a que o resultado do jogo" fosse aquele previamente anunciado através de sms para a testemunha que contactou o clube. Foi "coincidência", lê-se no documento, com nova ressalva: "Queremos acreditar que assim seja".

O Freamunde, 20º classificado da II Liga, em plena luta para fugir à zona de despromoção ao Campeonato de Portugal, sustenta que a forma de a APAF defender "todos" os árbitros seria "colocar-se do lado das autoridades" e conclui que, até ao esclarecimento do sucedido, por parte das autoridades, "todos serão considerados inocentes, mas todos deverão ser considerados suspeitos".