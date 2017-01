José Couceiro: "Há um toque do Douglas no Edinho"

José Couceiro disse que só na repetição na televisão é que viu "um toque de Douglas", manifestou solidariedade para com a frustração do Sporting pela eliminação, mas defendeu também que a sua equipa teve mérito no resultado e merece "este prémio fantástico" de ir à final four da Taça da Liga.

Lance do penálti: "Vi na televisão e há um toque do Douglas no Edinho. Eu não vi na altura. Acho que não foi por causa desse lance [que ganhámos a eliminatória], se tivéssemos sido eliminados com empate... nós tivemos momentos em que podíamos ter feito o 2-0. Claro que estivemos a jogar com uma equipa muito poderosa, tivemos dificuldades em conseguir controlar o Sporting mais à frente e quando sofremos o golo perdemos um pouco a orientação. Mas há mais mérito nosso no resultado do jogo do que demérito do Sporting"

Passagem às meias finais: "É um prémio fantástico, para poderem desfrutar de semana diferente no Algarve na final four, já que chegámos às meias-finais, vamos tentar chegar à final. Aqui em Setúbal, as taças têm um muito especial, ainda que preferisse a Taça de Portugal. A Taça da Liga é uma prova interessante, mas o nosso grande objetivo é ficar na I Liga, temos provavelmente o orçamento mais baixo da I liga, mas na I Liga conseguimos ter receitas para criar essa estabilidade".

Críticas constantes às arbitragens: "acho que há questões culturais, e não são só dos grandes, obviamente que percebo a desilusão [do Sporting], esta competição é penalizadora neste aspeto, é uma competição muito curta, temos de jogar com fator de desempate, percebo perfeitamente a desilusão de um clube que acaba por ser eliminado por média de idades."

Mercado de janeiro: "não espero que entre ninguém, o que eu gostava é que não saísse."

Eleições no Sporting [ofoi candidato nas : "Devo ter muito respeito pelos adeptos do Vitória de Setúbal, pela cidade, trataram-me sempre muito bem, pelo respeito que tenho por eles, não devo entrar nessa discussão."