"É muito difícil marcar o Gelson Martins"

Nuno Pinto, lateral do V. Setúbal, antevê jogo complicado frente ao Sporting, na quarta-feira, para a Taça da Liga, em novo duelo com o menino bonito de Alvalade.

O lateral-esquerdo do V. Setúbal, Nuno Pinto, um dos mais experientes e utilizados jogadores do plantel vitoriano, acredita que à terceira será de vez. Os sadinos defrontam na quarta-feira o Sporting pela terceira vez nesta temporada, desta vez para a Taça da Liga, depois dos confrontos para o campeonato e Taça de Portugal, ambos marcados por derrotas sadinas. "Jogámos com o Sporting em todas as competições, Taça de Portugal, campeonato e, agora, Taça da Liga, mas desta vez espero um jogo diferente. O empate não nos serve, porque não dependemos só de nós. Precisamos vencer e esperar que o Varzim não ganhe. É com o pensamento no triunfo que temos de encarar esta partida", disse o defesa sobre o encontro da última jornada do grupo A.

O lateral espera o Sporting na máxima força, atendendo às aspirações dos lisboetas na prova, por isso deseja que o Vitória tenha um desempenho idêntico ao do último encontro com os leões. "Eles não podem facilitar e vão querer vencer o jogo, tal como nós. Não fomos felizes no último jogo com o Sporting, para a Taça de Portugal, apesar da boa exibição. Se estivermos ao mesmo nível, talvez tenhamos alguma hipótese", sustentou.

Nuno Pinto vai ter pela frente Gelson Martins, uma das revelações do futebol português, mas a qualidade do internacional português não lhe tira o sono. "O Gelson Martins é um excelente jogador, muito rápido e bom tecnicamente; está a fazer o melhor ano da sua carreira. É muito difícil marcá-lo, mas com a ajuda de todos conseguiremos anulá-lo", elogiou o jogador sadino.