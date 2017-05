Couceiro e o jogo com o Tondela: "Vamos ser sérios"

Treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, garante que a sua equipa encara o jogo de domingo com a máxima seriedade. Tondela pode descer nesta jornada.

O treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, garante que a sua equipa encara o jogo de domingo da 32.ª jornada da I Liga de futebol com o Tondela, que desce perdendo, com a máxima seriedade. "Vamos ser sérios até ao fim. Estão em causa colegas nossos de profissão e temos de ter a mesma atitude até à última jornada. Devido ao resultado do Moreirense (triunfo 2-1 sobre o Braga), este jogo ganha uma importância superior para o Tondela", disse.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador dos setubalenses disse esperar um Tondela, que está envolvido na luta pela permanência com o Moreirense, com uma postura aguerrida. "Vamos estar sujeitos a uma pressão grande por parte do adversário, que precisa vencer. Temos os nossos objetivos e queremos fazer um bom jogo e somar pontos", sublinhou.

Para somarem os três pontos e colocarem um ponto final numa série de três derrotas consecutivas e quatro jornadas sem marcar, os setubalenses terão de ter pontaria afinada. "Temos de ser mais eficazes. Temos muitos golos de bola parada e poucos em lances de bola corrida. Temos uma média de golos baixa em relação ao que pretendíamos (27 golos marcados, em 31 jornadas)", admitiu.

Em relação à próxima época, o treinador considerou que a introdução do vídeoárbitro na I Liga é um sinal positivo e de evolução do futebol português. "Há muitos anos que sou defensor de todos os mecanismos que possam ajudar o árbitro. Fico satisfeito por Portugal ser pioneiro nesta matéria. A aplicação do vídeoárbitro no futebol é diferente do râguebi, mas penso que chegará o tempo em que algumas das explicações do árbitro poderão ser ouvidas pelos espectadores", vaticinou.

Vitória de Setúbal, 11.º classificado, com 35 pontos, e Tondela, 17.º, com 32, defrontam-se às 16:00 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrada por Rui Costa, da Associação do Porto.