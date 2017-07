Vitória tem um plano para Iuri Medeiros

Minhotos propõem a partilha do passe do ala do Sporting e querem fechar o central Abdoulaye.

Muito apreciado pelo técnico Pedro Martins, Iuri Medeiros está a ser tentado pelo Vitória de Guimarães junto do Sporting. A devolução do colombiano Sebastián Rincón ao Tigre, da Argentina, motivada por um problema no joelho direito, precipitou uma nova demanda por um extremo e os minhotos têm como alvo preferencial o internacional sub-21 português, cuja saída de Alvalade está dependente dos desígnios de Jorge Jesus. Caso o treinador do Sporting abra mão dele, o Vitória propõe a partilha do passe do atacante, como se verificou recentemente com o médio Celis, cedido pelo Benfica, evitando assim reforçar o plantel da equipa principal com jogadores emprestados.

Com sete golos e oito assistências em 27 jogos do campeonato disputados, na época passada, pelo Boavista, Iuri Medeiros é encarado pela SAD do Vitória como um valor seguro e com margem de erro mínima, a exemplo de Hernâni e Marega, sendo nesta altura praticamente impossíveis os regressos dos últimos dois, pertencentes ao FC Porto. Já o central Abdoulaye, um "velho" conhecido, poderá ficar garantido, a título definitivo, até ao fim da semana, com o clube portista a abreviar uma época de contrato. O jogador regressa amanhã a Portugal, depois de ter marcado presença no funeral de um familiar, e o Vitória confia num acordo satisfatório para as duas partes no que toca a salários.