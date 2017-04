Pedro Martins: "Fizemos uma segunda parte inteligente"

O treinadordo Vitória de Guimarães Pedro Martins durante o jogo contra a equipa do Vitória de Setúbal durante o jogo da Primeira Liga de Futebol disputado no estádio do Bonfim Setúbal 28 de abril de 2017. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O V. Guimarães venceu no Bonfim e Pedro Martins fica associado à história do clube por ter igualado o melhor recorde do clube

Sexta vitória consecutiva: "Foi um jogo muito difícil, com uma primeira parte muito forte do adversário, muito bem conseguida, embora tenhamos tido duas oportunidades em que podíamos ter feito golo. Mas, o adversário foi muito forte. Tivemos muita dificuldade, na primeira parte. Na segunda parte, já houve equilíbrio. Demos sempre a iniciativa ao adversário, e penso que tivemos aí as melhores oportunidades de uma vitória muito, muito complicada, perante uma excelente equipa, que joga muito bem. Não me canso de referir: é uma das melhores equipas a jogar do nosso campeonato. Segunda parte inteligente, em que fomos mais eficazes do que na primeira. Este grupo de trabalho está de parabéns pelo jogo inteligente e pela capacidade de sofrimento nos momentos em que o adversário esteve por cima do jogo."

Oito pontos para o quinto: "Neste momento, faltam três jogos e nós preparamos já o próximo, com o Arouca, que é o mais importante. No final é que se verá, mas, o nosso foco está, exclusivamente, no jogo que vem a seguir."