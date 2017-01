O Vitória de um ano para o outro: não há comparação

No arranque de mais um ano, o V. Guimarães apresenta uma cara transfigurada, para muito melhor, em relação ao início de 2016. Os números dos minhotos mostram uma equipa muito mais forte.

Pedro Martins chegou ao D. Afonso Henriques com o desafio de fazer esquecer rapidamente uma época demasiado cinzenta para a dimensão de um clube como o V. Guimarães. E o treinador está a cumprir o plano com grande sucesso, porque há, de facto, um mundo a separar o atual cenário com o de há um ano. De resto, os adeptos do clube minhoto já puderam festejar mais vitórias em jogos oficiais nesta época (13) do que em toda a temporada transata (nove), o que é bem elucidativo de duas realidades tão distintas.

Na época passada, o V. Guimarães disputou a 15.ª jornada a 2 de janeiro, perdendo em casa com o Benfica por 1-0 (golo de Renato Sanches). Nessa altura, os minhotos, então treinados por Sérgio Conceição, ocupavam o modesto nono lugar e somavam 19 pontos. Agora, disputadas precisamente 15 jornadas, o V. Guimarães está dentro do objetivo europeu, ocupando a quinta posição, com 30 pontos, os mesmos do Sporting, e tem mais...11 pontos do que há um ano. Além disso, tem agora metade das derrotas (três contra seis) e quase o dobro das vitórias (nove contra cinco). No que diz respeito aos golos, os registos também são muito superiores. Atualmente, o V. Guimarães soma 27 marcados e 17 sofridos, ao passo que nesta mesma altura de 2015/16 só tinha faturado por 16 vezes e já tinha encaixado 21 tentos.

Há um ano, estabeleciam-se comparações entre séries negativas. A entrada em falso na época, sob o comando de Armando Evangelista, custou cinco jogos seguidos sem ganhar (dois na Liga Europa e três no campeonato). O técnico ainda ganhou ao Tondela e empatou em Setúbal, mas acabou mesmo por sair. Entrou Sérgio Conceição, cujo arranque também defraudou as expectativas: somou quatro derrotas e um empate. Conseguiu recuperar a partir daí, embora com alguns deslizes pelo meio, até quebrar em fevereiro e passar por uma sequência de 12 jogos seguidos sem ganhar. Agora, o V. Guimarães acumula séries positivas. Na presente temporada, já alcançou duas sequências de cinco vitórias consecutivas, algo que nunca conseguiu em 2015/16.

O V. Guimarães parte para 2017 com a motivação de disputar três competições. Bem posicionado no campeonato, deposita ainda altas expectativas na Taça de Portugal, onde nos quartos de final vai defrontar o Covilhã, e na Taça da Liga, prova em que assumiu o objetivo de atingir a final-four, algo que está perfeitamente ao alcance, ainda para mais depois de ter começado com um triunfo sobre o Vizela. Na época passada, desde muito cedo que o V. Guimarães ficou privado das competições extracampeonato. O sonho da Liga Europa ficou logo por terra na terceira pré-eliminatória, com duas derrotas diante dos austríacos do Altach, e na Taça de Portugal e Taça da Liga também foi afastado precocemente, por Penafiel e Rio Ave.