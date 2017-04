Não há ninguém mais eficaz que Texeira na I Liga

David Texeira não precisa de muitos lances para marcar golos. Em 16 remates contabilizados nesta época, no conjunto de todas as competições, o ponta de lança leva seis golos marcados

Com quatro golos nas últimas quatro jornadas, David Texeira tornou-se o jogador da I Liga mais eficaz a atuar em Portugal, suplantando o sportinguista Bas Dost, líder dos melhores marcadores. Em Chaves, o uruguaio do Vitória abriu o marcador no primeiro remate que fez, dando uma imagem aproximada do rendimento que tem tido nesta temporada. Texeira tem uma eficácia de remate de 37,5 por cento, aproveitamento elevado e muito superior à média.

As estatísticas da época, englobando todas as competições, não deixam margem para dúvidas - de referir que foi colocado um filtro nesta análise, partindo-se de uma base mínima de dez remates realizados. Ora, o ponta de lança da equipa de Pedro Martins tem 16 remates contabilizados em 19 jogos, conseguindo um aproveitamento de seis golos (cinco no campeonato e um na Taça da Liga). Convém também sublinhar que muitos desses 19 jogos resultaram em poucos minutos de competição, dado que apenas foi titular em oito ocasiões; no total, o uruguaio tem 781 minutos de competição. A eficácia de remate de Bas Dost situa-se nos 31 por cento, enquanto no terceiro lugar surge Kuca, do Arouca, com 30 por cento. Enquanto o holandês tem 99 remates realizados, o internacional cabo-verdiano soma 20.

A revelar uma pontaria afinada nas últimas jornadas do campeonato, a eficácia de Texeira disparou a partir do momento em que Pedro Martins lhe entregou um lugar no onze, ou seja, na 27.ª jornada, com o Nacional, já depois de ter sido suplente utilizado no jogo anterior, com o Rio Ave, e de ter marcado um golo.

Dos seis remates certeiros do ponta de lança, cinco foram obtidos a jogar de início. A marcar há quatro jogos consecutivos, Texeira vai reencontrar-se no domingo com o Boavista, a equipa contra a qual se estreou a marcar em Portugal.