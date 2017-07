Miguel Silva: nunca menos de três milhões e sem interesse do Benfica

SAD quer segurar Miguel Silva e o agente do guarda-redes desmente o interesse do Benfica.

Abaixo da fasquia dos três milhões de euros, o V. Guimarães não aceitará estudar qualquer proposta para a compra do passe de Miguel Silva, a principal figura do jogo particular com o Sporting pelas defesas incríveis que colecionou. A sociedade desportiva dos minhotos aposta na continuidade do guarda-redes e, segundo o agente Pedro Torrão, da Eurofoot BV, o Benfica nunca esteve empenhado na sua contratação. "Houve muita especulação, tentaram arranjar um alvo para o Benfica. Falaram do Miguel, como falaram de um belga, de um brasileiro e de um italiano. Com o conhecimento da Eurofoot, não houve qualquer proposta do Benfica. Muita gente pergunta pelo Miguel, mas não passa disso", esclareceu o empresário.

Blindado por uma cláusula de 10 milhões de euros, Miguel Silva trabalha para conquistar a titularidade já na Supertaça, frente ao Benfica, e Pedro Torrão aposta numa grande época, a contrastar com 2016/17. "Essa não correu como ele desejava. Não foi opção logo no começo e, infelizmente, lesionou-se depois de ter feito dois jogos muito bons, contra o Chaves e o Sporting. Está muito focado e a reagir muito bem às notícias do mercado", referiu.