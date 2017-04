Miguel Silva está fora do jogo com o Boavista

Miguel Silva não vai recuperar a tempo de ser opção de Pedro Martins para o jogo com o Boavista.

Lesionado no ombro direito há cerca de duas semanas, Miguel Silva não vai recuperar a tempo de ser opção de Pedro Martins para o jogo com o Boavista, no domingo. O tempo estimado de paragem era de duas semanas, mas o regresso do plantel do Vitória aos treinos, ontem de manhã, confirmou a indisponibilidade do guarda-redes, que só realizou trabalho de ginásio e sem qualquer carga sobre o ombro. Desta forma, será outra vez Georgemy a ir para o banco.

Ainda com problemas musculares, o ponta de lança Rafael Martins também deverá falhar o jogo com os axadrezados, mantendo Texeira no onze, tal como o médio João Aurélio.