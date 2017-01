Marega falha mesmo jogo com o Benfica

Avançado já não treinou nesta quarta-feira para se juntar à seleção do Mali

Marega vai mesmo falhar o jogo com o Benfica. Depois do empate com o Paços de Ferreira (2-2) para a Taça da Liga, o V. Guimarães treinou na manhã desta quarta-feira e o avançado maliano já não esteve presente. Marega tinha de se apresentar já hoje na seleção do Mali, que se encontra em estágio a preparar a participação na CAN, competição que vai decorrer no Gabão entre os dias 14 de janeiro e 5 de fevereiro.

O V. Guimarães e o próprio Marega fizeram todos os esforços para que este ficasse até ao jogo com os encarnados, no sábado, mas os malianos, treinados pelo francês Alain Giresse, não o permitiram.

Seja como for, o estágio do Mali arrancou no dia 1 de janeiro e, mesmo assim, o V. Guimarães conseguiu que Marega defrontasse o Paços de Ferreira.

Sendo assim, os minhotos ficam privados do seu melhor marcador para o importante jogo com o Benfica, na 16.ª jornada do campeonato.