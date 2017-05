Da estreia aos 150 jogos: Arouca na história de Douglas

Brasileiro completa uma marca redonda com o Arouca, precisamente o adversário da estreia.

Douglas vai completar com o Arouca, no domingo, o 150.º jogo com a camisola do Vitória, uma marca redonda e que esconde uma curiosidade. É que foi precisamente perante os arouquenses que o guarda-redes brasileiro fez a estreia nos relvados nacionais, num jogo realizado no dia 19 de janeiro de 2011, relativo ao Grupo C da Taça da Liga.

Nessa época de 2010/11, Douglas tinha acabado de chegar ao Vitória, encontrando Nilson como titular da baliza da equipa liderada por Manuel Machado. Agora, mais de seis anos depois, o guarda-redes vai defrontar o primeiro adversário com outro estatuto, sendo um dos capitães de equipa e também, a par de Moreno e de Rafael Miranda, um dos elementos mais experientes do plantel de Pedro Martins.

Se na primeira temporada, Douglas contabilizou dois jogos, na segunda não fez muito mais (cinco), afirmando-se na época 2012/13, com 38 jogos. Só na última temporada é que ficou abaixo das duas dezenas de utilizações (13 partidas), uma vez que Sérgio Conceição apostou em Miguel Silva. O ponto alto do brasileiro ao longo deste trajeto aconteceu no Jamor, com a conquista da Taça em 2013, palco a que vai regressar em breve.