Cruzeiro garante Bruno Ramires no Vitória, clube minhoto não confirma

Presidente do Cruzeiro afirmou que Bruno Ramires irá jogar no Vitória, mas fonte do clube minhoto garantiu a O JOGO que o negócio não está fechado.

Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro, garantiu esta sexta-feira que o médio Bruno Ramires será reforço do Vitória de Guimarães, mas no Minho o negócio não é confirmado. O responsável máximo do 12.º classificado da edição de 2016 da liga brasileira avançou, em conferência de imprensa, que o futebolista brasileiro de 22 anos vai rumar ao quinto classificado do primeiro escalão português para jogar mais tempo."Estamos a passar o Bruno Ramires para o Vitória de Guimarães por um bom valor, para ele ganhar tempo de jogo. Na posição dele, temos outras peças, e esta transferência está a ajudar-nos a investir", explicou o dirigente. Fonte do Vitória contactada por O JOGO garantiu, todavia, que o negócio não está fechado.

O jogador cumpriu, em 2016, 21 jogos ao serviço do Cruzeiro, tendo apontado um golo no triunfo sobre o Vitória da Baía, por 2-1, em jogo referente à segunda mão da terceira fase da Copa do Brasil.