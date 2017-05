Arouca pode ser um jogo de festa para o V. Guimarães

A possibilidade de o Vitória garantir o quarto lugar a duas jornadas do fim vai fazer com que o Estádio D. Afonso Henriques registe no domingo uma das melhores assistências da temporada

Guimarães está a preparar-se para um domingo que pode ser de festa. Há muita coisa em jogo no confronto com o Arouca, desde logo a possibilidade de a equipa de Pedro Martins garantir matematicamente o quarto lugar, bastando-lhe um ponto para o conseguir. E isso significa ficar à frente do Braga, um campeonato à parte, algo que não acontece desde 2007/08, ou seja, há oito temporadas. Igualada a melhor série de triunfos no campeonato com o resultado alcançado em Setúbal, o Vitória poderá estabelecer nesta jornada um novo recorde de sete conquistas consecutivas.

O objetivo supremo é conseguir, o quanto antes, o quarto lugar. Essa classificação, como se sabe, permitirá a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa da próxima temporada mesmo em caso de derrota na final da Taça de Portugal - o vencedor do Jamor é quem garante esse acesso, mas como o outro finalista vai à Champions, a vaga fica livre e passa automaticamente para os minhotos. Igualmente importante para as aspirações do clube vimaranense é ficar à frente do rival minhoto. Nas derradeiras oito épocas, com maiores ou menores distâncias, o Vitória ficou sempre abaixo do Braga. Se se alargar a análise para as últimas 30 temporadas, o saldo é mais equilibrado, mas ainda com desvantagem dos vimaranenses: 13 classificações acima do rival e 17 abaixo.

Se um ponto chega para fazer a festa do quarto lugar, três darão para o "after party", ou seja, o tal novo recorde de triunfos e também para igualar a pontuação mais alta da história do clube, fixada em 62 pontos e conseguida em 1995/96 (quinto lugar final). Nesse cenário, a equipa ficaria ainda com dois jogos para alcançar um novo máximo.

Talvez por estar tanta coisa em jogo é que Pedro Martins ofereceu esta terça-feira uma manhã de aventuras radicais e descompressão em Ribeira de Pena.

A um ponto de garantirem o quarto lugar, os jogadores do Vitória vão trocar os relvados por atividades mais radicais no Pena Park Aventura, em Ribeira de Pena. Sendo um espaço dedicado a modalidades de aventura e jogos de estratégia, num espaço verde de grande beleza, Pedro Martins quer tirar o plantel da rotina e reforçar a coesão do grupo. A equipa B já passou por lá.