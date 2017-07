Dispensados de Pepa têm agora duas soluções

Rafael Amorin, Ruca e Dylan Flores foram dispensados por Pepa. Podem ser cedidos ou rescindir.

O central Rafael Amorin, o lateral-esquerdo Ruca (reforço de inverno da época passada) e o médio Dylan Flores foram dispensados por Pepa. O estágio no Luso, com início na noite de terça-feira, após o jogo com a Académica, marcou uma nova etapa na preparação do Tondela, que ontem trabalhou já com o plantel reduzido a 23 elementos. Os três jogadores de quem o treinador prescindiu poderão ser cedidos ou rescindir os contratos. De saída está também Jaquité, médio que será emprestado ao Lusitano de Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal.

Com um grupo que ainda tem espaço para reforços e que trabalha sobre o conforto de ainda não ter perdido na pré-temporada, o Tondela prepara-se agora para defrontar, amanhã à noite, o Boavista, no torneio de Águeda, onde a equipa voltará a jogar no sábado.

O plantel do Tondela continua a trabalhar no Luso, preparando a próxima época, e Pedro Nuno foi o porta-voz da confiança que se vive no grupo. "Queremos fazer um campeonato bem mais tranquilo e para isso é preciso começar a amealhar pontos logo nos primeiros jogos. Se dermos continuidade ao que fizemos no final do campeonato da época passada seria muito bom", disse. "Este ano, sinto-me bem fisicamente e pronto para fazer um bom campeonato".