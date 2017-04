Pepa e a derrota com o Boavista: "Pura e simplesmente a bola queimou-nos"

Pepa, treinador do Tondela, não escondeu a desilusão com a exibição da equipa no Bessa.

O Tondela perdeu por 1-0 em casa do Boavista e está com vida muito difícil para evitar a despromoção. "Esperava muito mais, muito mais mesmo. Não se justifica [a exibição] depois de duas vitórias seguidas e muito bem conseguidas. Não foi falta de atitude, não foi por não corrermos. Pura e simplesmente a bola, hoje, queimou-nos muito e demos uma parte de avanço quando tivemos o Boavista muito mais agressivo, mais tranquilo, com qualidade na circulação e, se estivesse a ganhar ao intervalo, era justo. Na segunda parte, equilibrámos a partida, mas mesmo assim com poucas oportunidades, tanto para o Boavista como para nós, e o jogo ficou mais repartido mas mal jogado, principalmente da nossa parte. Não tivemos qualidade com bola e nas transições não tivemos critério. Depois, coincidência das coincidências, logo após a nossa melhor oportunidade, no minuto seguinte, o Boavista acaba por fazer golo com uma bonita jogada, mas em que fomos muito passivos", comentou o treinador Pepa.

"Conseguimos fazer muito mais. No jogo todo temos que fazer mais do que isto. Não foi falta de querer ou de atitude, foi muita precipitação e muito nervosismo. Houve várias situações caricatas fruto de uma ansiedade e nervosismo fora do normal e é isso que temos de combater". Temos que nos agarrar ao que falta que são nove pontos, independentemente dos outros jogos. Hoje, a ansiedade tomou conta de nós. Fizemos três remates e vínhamos com 50 remates em três jogos. É sinónimo de que hoje, em termos ofensivos, não estivemos cá. Há que reagir rápido, porque falta pouco", completou o técnico.