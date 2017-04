Victor Salazar sai das prioridades do Sporting

Lateral continua na órbita, mas o negócio não deve avançar, pelo menos no imediato

Colega de Teo Gutiérrez no Rosário Central, Victor Salazar continua na órbita do Sporting, mas, ao que O JOGO apurou, não é um alvo prioritário para o reforço do lado direito da defesa dos leões. Tal como o nosso jornal oportunamente noticiou, o internacional olímpico pela Argentina foi alvo de uma abordagem confirmada pelos dirigentes do Central e pelo agente do atleta. A resposta recebida pelos leões incluía uma contraproposta que passava pela inclusão do passe de Salazar numa eventual negociação em definitivo por Teo Gutiérrez, que acabou por cair por terra.

Na próxima semana, Luciano Cefaratti, vice-presidente dos "canallas", vem a Lisboa a convite do Sporting para ser um dos palestrantes do congresso internacional "The Future of Football", que vai decorrer no Estádio José Alvalade nos dias 26 e 27 de abril. De acordo com a Imprensa argentina, o encontro entre as partes podia servir para um último "forcing" do Central para negociar o lateral e garantir caixa para reforçar o plantel às ordens de Paolo Montero, mas a vinda de Salazar para o futebol português assume-se como um cenário cada vez mais longínquo.