Van der Wiel oferecido ao Sporting para a vaga de João Pereira

Holandês do Fenerbahçe foi proposto à SAD para substituir João Pereira, que já saiu

A posição de lateral-direito no plantel do Sporting está em reformulação e o clube de Alvalade já tem vários nomes em cima da mesa. Um deles é o internacional holandês Gregory van der Wiel, do Fenerbahçe, que, entre outros, concorre com o emprestado André Geraldes, atualmente no V. Setúbal e uma possibilidade financeiramente mais acessível. Certo é que a SAD vai acrescentar ao plantel um novo elemento para a direita da defesa, de forma a colmatar a saída de João Pereira, que já deixou os leões e rumou aos turcos do Trabzonspor.

Ao que O JOGO apurou, Van der Wiel foi oferecido ao Sporting pelo Fenerbahçe, que apesar de ter apostado no holandês no início desta época, com Vítor Pereira ao leme, viu como este foi caindo das opções do sucessor do treinador português, o também holandês Dick Advocaat. Isto a ponto de o experiente lateral de 28 anos, contratado no defeso ao Paris SG, nos últimos três meses só ter sido utilizado em duas ocasiões. Lateral possante e de vocação ofensiva, tem contrato com o Fenerbahçe até 2020.