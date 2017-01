Turco Merih Demiral chega emprestado

Internacional sub-21 da Turquia, de 18 anos e futuro promissor, vai rodar entre juniores e equipa B

O Sporting garantiu o empréstimo, até ao final da temporada e com opção de compra, do promissor defesa-central turco Merih Demiral, de 18 anos, que desde o início da época atua no Alcanenense (que disputa a Série F do Campeonato de Portugal). O jovem turco, que fez grande parte da formação no Fenerbahçe e é presença assídua nas seleções jovens do seu país, chamou a atenção da prospeção leonina, mal começou a jogar no modesto Alcanenense, ainda com idade de júnior. A SAD verde e branca não perdeu tempo e assegurou um período de testes na Academia, de seis meses e que começa nesta semana, mas já com a perspetiva de acionar a opção de compra que o vinculará ao clube até 2022, ou seja, por cinco temporadas.

Numa jogada de antecipação, enquanto o atleta evoluía num escalão com pouca visibilidade, o Sporting consegue um defesa canhoto possante, de grande impulsão e rapidez, e que é apontado como uma das grandes promessas do seu país. Em dezembro, estreou-se a titular na seleção sub-21 da Turquia, contra a Alemanha. A tenra idade permite-lhe que seja utilizado quer nos juniores quer na equipa B leonina, pelo que estará às ordens dos técnicos Tiago Fernandes e João de Deus, respetivamente. No entanto, o jovem defesa recolheu admiração da estrutura leonina, mal se começou a exibir no Alcanenense, perspetivando-lhe potencial para, em curto espaço de tempo, chegar ao plantel principal. Antes, porém, tem de provar o seu valor na Academia para se efetivar a opção de compra, sendo que o passo seguinte já delineado para Demiral, apurou o nosso jornal, é a cedência na próxima temporada.