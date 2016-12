Sporting: os recados antes da explosão de alegria

Adeptos do Sporting sofreram muito, mas a vibração com o golo de Dost foi tal que entraram relvado adentro no que parecia celebração de título. Bruno regressou à volta olímpica...

Não foi fácil à família leonina controlar o ritmo cardíaco no dérbi que ontem se disputou no Restelo. O sofrimento que se instalou nos adeptos do Sporting presentes no recinto dos azuis terminou numa verdadeira explosão de alegria que quase redundou em tumultos, tal a invasão que se deu logo após o termo do encontro, quando o presidente Bruno de Carvalho, à frente dos jogadores, se encaminhou na direção das claques leoninas para agradecer o apoio incessante que prestaram. No recolher aos balneários, muitos jogadores já não tinham equipamento, no que se assemelhou à conquista de um título.

O jogo foi marcado por constantes e ruidosos cânticos de apoio, mormente por parte da Juventude Leonina, a maior e mais antiga claque de apoio ao Sporting, que na semana que antecedeu o desafio entrou na Academia para falar com o treinador Jorge Jesus e o capitão Adrien. Na bancada exibiam tarjas com as frases "Ansiedade temos nós em vos ver jogar... só têm de jogar para ganhar"; "Sporting acima de tudo"; "Sem pressão não há campeão" - "bicadas" ao discurso de Jesus.

Com o persistir do nulo, tudo parecia complicar-se ainda mais para os verdes e brancos, que mesmo assim ficam a oito pontos da liderança. O golo nos descontos marcado por Bas Dost resultou em festejos efusivos, com o banco leonino a saltar todo para dentro de campo. Com os leões nas bancadas em êxtase, Bruno Carvalho, primeiro ao lado de Jorge Jesus, mas depois já sozinho na dianteira, foi até junto das claques bater palmas de agradecimento. Deu-se então uma invasão de campo e foi preciso o Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública pôr cobro à situação para evitar mais distúrbios. Depois, Bruno deu uma volta olímpica e já no exterior do campo confraternizou com alguns adeptos.