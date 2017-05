Sporting homenageou adeptos falecidos e não esqueceu Ficini

Adepto italiano morreu na sequência de um atropelamento, na madrugada do dia 22 de abril.

A direção do Sporting homenageou este domingo a memória dos adeptos leoninos falecidos, com a colocação de uma coroa de flores na Praça Centenário do Estádio José Alvalade e um minuto de silêncio.

Com a presença do presidente do clube, Bruno de Carvalho, e de membros do Conselho Diretivo, o clube assinalou o "Dia do Leão" e lembrou as mortes dos dois adeptos que caíram de um varandim do antigo estádio, em 1995, bem como de Rui Mendes, vítima de um very-light na final da Taça de Portugal de 1996.

"É um dia muito importante para o Sporting. Estamos aqui por aqueles que deram o seu melhor para que o Sporting fosse a grande instituição europeia e mundial que é. Esta é uma afirmação de reconhecimento e respeito e aos familiares transmitimos os nossos valores de solidariedade e saudade. Eles marcaram a história do nosso clube", afirmou Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting.

No mês passado, o Sporting lamentou a morte do adepto italiano Marco Ficini, falecido na sequência de confrontos com adeptos do Benfica. Antes do jogo da 32ª jornada da I Liga, frente ao Belenenses, a claque JuveLeo exibiu uma faixa gigante com o rosto de Ficini e o emblema da Fiorentina, clube com o qual tem boas relações.